En acı hatıra! Sadece babaanne ile torun sağ kaldı...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Begüm-Ömer Faruk Kızıltaş çifti, Umut adını verdikleri bebeklerini 28 Ocak 2023'te kucaklarına aldı. Anne Begüm, taburcu olurken solunum sorunu yaşayan Umut ise yenidoğan yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Ebrar Sitesi'nde oturan anne Mürvet Kızıltaş, sobalı evde oturan oğlu ile yeni doğum yapan gelinini, hasta olmasın diye yanına çağırdı. Depreme Ebrar Sitesi'nde yakalanan Begüm Kızıltaş eşi Ömer Faruk Kızıltaş, kardeşler Akif Ethem Kızıltaş, Kevser Kızıltaş ve Belinay Kızıltaş enkazdan çıkamadı.
Çalıştığı fabrikada gece mesaisinde olan anne Mürvet Kızıltaş ile hastanede kuvözde tutulan Ümit bebek ise sağ kaldı. Depremde 250 kişinin öldüğü sitede 4 çocuğu ile gelinini yitiren Mürvet Kızıltaş, yakınlarının yanına sığındı.
Mürvet Kızıltaş ortada, Begüm Kızıltaş en sağda
Umut bebek ise tedavi gördüğü hastanenin ağır hasar alması Kayseri'ye götürülerek tedavi altına alındı. Geride ise doğumdan kısa süre önce çekilen bu fotoğraf kaldı.
YAVRUSUNA SİPER OLDU
Antakya'da yıkılan 9 katlı binanın enkazından çıkarılan Hasan İntizamoğlu ve 6 aylık Helen ile 2.5 yaşındaki Ali'den geriye acı bir hikaye kaldı. Depremde binanın yıkılması ile birlikte 25 yaşındaki anne Gizem İntizamoğlu'nun 6 aylık bebeğine siper olduğu anlaşıldı. Gözü yaşlı baba, eşinin minik kızına siper olduğunu anlattı. Babanın tedavisi sürerken, Helen ve Ali ise anneannelerine yollandı. Genç kadının cansız bedeni ise enkazdan çıkarıldı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
MELEKLER KORUDU
Antakya'da 5 katlı bir apartmanda oturan Mevlüde Sarsılmaz, depremin ilk dakikalarında 4 yaşındaki oğlu Ömer'i dışarı çıkarmayı başardı. Daha sonra 6 yaşındaki kızı Melek'e koşan anne, evladıyla enkaz altında kaldı. Depremin 16'ncı saatinde enkazdan yaralı çıkarıldı. Ancak kızı Melek'ten haber alamadı. Ekiplerin gayretleri sonucu 38 saat kurtarılan Melek ise Mersin'deki Ortadoğu Hastanesi'ne kaldırıldı. Günler sonra kızının yaşadığını öğrenen anne, tedavisi biter bitmez hastaneye koştu, Melek'ine sarıldı.
Ebrar Sitesi'nde oturan anne Mürvet Kızıltaş, sobalı evde oturan oğlu ile yeni doğum yapan gelinini, hasta olmasın diye yanına çağırdı. Depreme Ebrar Sitesi'nde yakalanan Begüm Kızıltaş eşi Ömer Faruk Kızıltaş, kardeşler Akif Ethem Kızıltaş, Kevser Kızıltaş ve Belinay Kızıltaş enkazdan çıkamadı.
Çalıştığı fabrikada gece mesaisinde olan anne Mürvet Kızıltaş ile hastanede kuvözde tutulan Ümit bebek ise sağ kaldı. Depremde 250 kişinin öldüğü sitede 4 çocuğu ile gelinini yitiren Mürvet Kızıltaş, yakınlarının yanına sığındı.
Mürvet Kızıltaş ortada, Begüm Kızıltaş en sağda
Umut bebek ise tedavi gördüğü hastanenin ağır hasar alması Kayseri'ye götürülerek tedavi altına alındı. Geride ise doğumdan kısa süre önce çekilen bu fotoğraf kaldı.
YAVRUSUNA SİPER OLDU
Antakya'da yıkılan 9 katlı binanın enkazından çıkarılan Hasan İntizamoğlu ve 6 aylık Helen ile 2.5 yaşındaki Ali'den geriye acı bir hikaye kaldı. Depremde binanın yıkılması ile birlikte 25 yaşındaki anne Gizem İntizamoğlu'nun 6 aylık bebeğine siper olduğu anlaşıldı. Gözü yaşlı baba, eşinin minik kızına siper olduğunu anlattı. Babanın tedavisi sürerken, Helen ve Ali ise anneannelerine yollandı. Genç kadının cansız bedeni ise enkazdan çıkarıldı. Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
MELEKLER KORUDU
Antakya'da 5 katlı bir apartmanda oturan Mevlüde Sarsılmaz, depremin ilk dakikalarında 4 yaşındaki oğlu Ömer'i dışarı çıkarmayı başardı. Daha sonra 6 yaşındaki kızı Melek'e koşan anne, evladıyla enkaz altında kaldı. Depremin 16'ncı saatinde enkazdan yaralı çıkarıldı. Ancak kızı Melek'ten haber alamadı. Ekiplerin gayretleri sonucu 38 saat kurtarılan Melek ise Mersin'deki Ortadoğu Hastanesi'ne kaldırıldı. Günler sonra kızının yaşadığını öğrenen anne, tedavisi biter bitmez hastaneye koştu, Melek'ine sarıldı.