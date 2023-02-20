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    HKÜ’den psikolojik seferberlik

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) yönetimi, depremin hemen ardından afetten etkilenenlere, Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri ve mezunlarıyla, "Çevrimiçi Psikolojik İlk Yardım" vermeye başladı.

    HKÜ’den psikolojik seferberlik
    Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) yönetimi, depremin hemen ardından afetten etkilenenlere, Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri ve mezunlarıyla, "Çevrimiçi Psikolojik İlk Yardım" vermeye başladı. Bu çalışma ülke geneline yayıldı.



    370 uzmanın çevrimiçi ve yüz yüze psikolojik destek verdiği ekipte, farklı şehir ve üniversitelerden psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman ve akademisyenler de katıldı.
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