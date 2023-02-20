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    8 aylık Ömer Adnan depremde tüm ailesini kaybetti! Yüreklere dokunan hikaye...

    Ömer Adnan, daha 8 aylıktı. Tüm ailesini kaybetti, yalnızca o hayatta kaldı. Yaşadıkları ise adeta dramdı: Annesi, 10 yıl önce kansere yakalandı. Doktorlar, ‘3 ay yaşarsın’ dedi ama hastalığı atlattı. Evladını kucakladı. Ancak deprem, ikisini de ayırdı.

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    Bize emanet

    Asrın felaketi, Hatay'ı da yıktı. Alaattin Köyü'ndeki üç katlı bina çöktü, 5 kişilik aile enkaz altında kaldı. 72 saatin sonunda yalnızca 8 aylık Ömer Adnan kurtarıldı. İşte o mucizeden bir dram çıktı.

    Çünkü Ömer'in adı bile bilinmeyen annesi, 10 yıl önce kansere yakalandı. Doktorlar '3 ay yaşar' demesine rağmen hayata sarıldı. Senelerce tedavi gördü, hastalığı atlattı. Çocuk sahibi olması imkansızken Ömer Adnan'ı kucağına aldı. İşte yüreklere dokunan bu hikaye, ne yazık ki yarım kaldı.



    Onları kanser değil, deprem ayırdı. Talihsiz yavruya artık amcalarının bakacağı açıklandı.




    ALEYNA'DAN HABER VAR
    DEPREMiN     ardından arama kurtarma ekipleri, günler, saatler boyunca enkaz altında bir mucize aradı. 248'inci saatte ise Aleyna Ölmez'e (17) ulaştı. Enkazdan kurtarılan genç kız, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaştı: Kısa sürede yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz.



    EŞSİZ ACI
    DEPREM, Hatay Antakya'daki Çağ Apartmanı'nı da yıktı. Aşkar Ailesi, enkaz altında kaldı. Cahit Aşkar, kızı Merve'yle sağ olarak kurtarıldı. Ancak oğlu Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı. Eşi Ayşegül ise kayıptı! Talihsiz adam, günlerce enkazın başından ayrılmadı. Elinde eşinin fotoğrafıyla bir mucize aradı. "Gece-gündüz buradayım. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen onu bulsunlar" diyerek ağladı.



        BALKONDAN ATLADIK
        HATAY'DA yaşayan Özdemir çifti, depremde 7 yakınını kaybetti. Diyaliz hastası olan Ali Özdemir, "Deprem anında evde diyaliz makinesine bağlıydım. Ailemle pencere balkonundan dışarıya çıktık. Ölümle kalım arasında bir şeydi. Memleket harap oldu. Hani derler ya taş üstünde taş kalmadı' öyle işte" dedi.



        ALLAH YARDIM ETTİ
        KAHRAMANMARAŞ Elbistanlı Mahmut Sami Şahin, depremde 7 katlı apartmanın enkazında kaldı. Kardeşine gönderdiği mesajla sıkıştığı yeri anlattı! 102 saatin ardından kurtarıldı. Geçirdiği korku dolu anları şöyle anlattı: Delirmek üzereydim. Açlığa, susuzluğa Allah yardım etti. İlahi bir şey. Susuzluktan halüsinasyon görüyordum...



        ÖLMEDİM YAŞIYORUM!
        ANTALYA         yaşayan Furkan Uçar'ın eşi Havva ve 22 aylık kızı Asya Lina, deprem sırasında Hatay'daydı. İkisi de enkaz altında kaldı. Ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşıldı. Ancak genç adam da kayıtlara ölü olarak yazıldı! E-Devlet'ine bile giremeyen Uçar, 'Ölmedim yaşıyorum' çağrısı yaptı. "Eşimin yüzüğü boynumda, kızımın bilekliği kolumda. Ben acımı yaşayamayıp, ölmediğimi ispatlamaya çalışıyorum" ifadesi kullandı.

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        Depremzedeye maaş devletten
        Haberler Yaşam 8 aylık Ömer Adnan depremde tüm ailesini kaybetti! Yüreklere dokunan hikaye...
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