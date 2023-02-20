8 aylık Ömer Adnan depremde tüm ailesini kaybetti! Yüreklere dokunan hikaye...

Asrın felaketi, Hatay'ı da yıktı. Alaattin Köyü'ndeki üç katlı bina çöktü, 5 kişilik aile enkaz altında kaldı. 72 saatin sonunda yalnızca 8 aylık Ömer Adnan kurtarıldı. İşte o mucizeden bir dram çıktı.



Çünkü Ömer'in adı bile bilinmeyen annesi, 10 yıl önce kansere yakalandı. Doktorlar '3 ay yaşar' demesine rağmen hayata sarıldı. Senelerce tedavi gördü, hastalığı atlattı. Çocuk sahibi olması imkansızken Ömer Adnan'ı kucağına aldı. İşte yüreklere dokunan bu hikaye, ne yazık ki yarım kaldı.