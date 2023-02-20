8 aylık Ömer Adnan depremde tüm ailesini kaybetti! Yüreklere dokunan hikaye...

Asrın felaketi, Hatay'ı da yıktı. Alaattin Köyü'ndeki üç katlı bina çöktü, 5 kişilik aile enkaz altında kaldı. 72 saatin sonunda yalnızca 8 aylık Ömer Adnan kurtarıldı. İşte o mucizeden bir dram çıktı.
Çünkü Ömer'in adı bile bilinmeyen annesi, 10 yıl önce kansere yakalandı. Doktorlar '3 ay yaşar' demesine rağmen hayata sarıldı. Senelerce tedavi gördü, hastalığı atlattı. Çocuk sahibi olması imkansızken Ömer Adnan'ı kucağına aldı. İşte yüreklere dokunan bu hikaye, ne yazık ki yarım kaldı.
Onları kanser değil, deprem ayırdı. Talihsiz yavruya artık amcalarının bakacağı açıklandı.
ALEYNA'DAN HABER VAR
DEPREMiN ardından arama kurtarma ekipleri, günler, saatler boyunca enkaz altında bir mucize aradı. 248'inci saatte ise Aleyna Ölmez'e (17) ulaştı. Enkazdan kurtarılan genç kız, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaştı: Kısa sürede yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz.
EŞSİZ ACI
DEPREM, Hatay Antakya'daki Çağ Apartmanı'nı da yıktı. Aşkar Ailesi, enkaz altında kaldı. Cahit Aşkar, kızı Merve'yle sağ olarak kurtarıldı. Ancak oğlu Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı. Eşi Ayşegül ise kayıptı! Talihsiz adam, günlerce enkazın başından ayrılmadı. Elinde eşinin fotoğrafıyla bir mucize aradı. "Gece-gündüz buradayım. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen onu bulsunlar" diyerek ağladı.