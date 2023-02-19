Onlarca kişiye mezar olan binadan bir tek o sağ kurtuldu

Türkiye, tarihinin en büyük afetiyle sarsıldı. Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremle sarsıldı! 11 ili vuran ve uzmanların 'Asrın felaketi' dediği afette 90 bini aşkın bina yıkıldı. 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 bin 68 kişi de yaralandı. Afetin vurduğu şehirlerden biri Adana'ydı. En büyük can kaybı, Hasan Alpargün Apartmanı'nda yaşandı. Çevresindeki yapılar depremi ufak hasarlarla atlatırken 32 daireli bina dakikalar içinde yıkıldı.







DEPREMİN EN 'ŞANSLI'SI...

Enkazdan 90'ı aşkın kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün ekipler yine o apartmanda çalışmaya başladı. Ve bir mucize yaşandı! Çünkü onlarca kişiye mezar olan o apartmandan 3 aylık bir kedi sağ çıkartıldı! Şanslı ismi verilen yavru kediyi Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Metin Yıldırım'ın sahiplendiği açıklandı. Enkazda 2 yakınının hayatını kaybettiği belirten Yıldırım, "Gözlerinde biraz yaralanma var. Onun dışında sağlığı iyi. Bize ulaşan, sahiplenmek istediğin söyleyen çok insan oldu ama o burada mutlu. Tabii korkuyu üzerinden atamadı. Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. 'Şanslı'nın sahipleri de hayatını kaybetti. Onlar huzur içinde uyusunlar" ifadesini kullandı.