Onlarca kişiye mezar olan binadan bir tek o sağ kurtuldu

Türkiye, tarihinin en büyük afetiyle sarsıldı. Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremle sarsıldı! 11 ili vuran ve uzmanların 'Asrın felaketi' dediği afette 90 bini aşkın bina yıkıldı. 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 bin 68 kişi de yaralandı. Afetin vurduğu şehirlerden biri Adana'ydı. En büyük can kaybı, Hasan Alpargün Apartmanı'nda yaşandı. Çevresindeki yapılar depremi ufak hasarlarla atlatırken 32 daireli bina dakikalar içinde yıkıldı.
DEPREMİN EN 'ŞANSLI'SI...
Enkazdan 90'ı aşkın kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün ekipler yine o apartmanda çalışmaya başladı. Ve bir mucize yaşandı! Çünkü onlarca kişiye mezar olan o apartmandan 3 aylık bir kedi sağ çıkartıldı! Şanslı ismi verilen yavru kediyi Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Metin Yıldırım'ın sahiplendiği açıklandı. Enkazda 2 yakınının hayatını kaybettiği belirten Yıldırım, "Gözlerinde biraz yaralanma var. Onun dışında sağlığı iyi. Bize ulaşan, sahiplenmek istediğin söyleyen çok insan oldu ama o burada mutlu. Tabii korkuyu üzerinden atamadı. Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. 'Şanslı'nın sahipleri de hayatını kaybetti. Onlar huzur içinde uyusunlar" ifadesini kullandı.
13. GÜNDE GELEN MUCİZE
Asrın felaketinin üzerinden tam 13 gün geçti. Ancak mucizeye inancımız hiç bitmedi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay Antakya'da ekipler Kanatlı Apartmanı'nın enkazında ısı ve ses tespit etti! Ve 296. saatte güzel haber geldi. Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuğu enkazdan çıkartılabildi. Accar çifti hastaneye kaldırılırken çocukları hayatını kaybetti. Ragda Accar sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erdoğan ÖZTÜRK
BU ACININ EŞİ BENZERİ YOK
Hatay Antakya'da yaşayan Hülya Kilin (45) polis memuru eşi Metin Kilin'le 1999 depreminde evlendi. Buğra (20) ve Mustafa (9) adında iki çocuk dünyaya getirdi. Depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı, kurtarılmayı bekledi. Eşi ve oğlu Mustafa'nın öldüğünü fark etti. 'Ben de öleyim' diyerek kardeşi Hakan Zengin'in "Abla ses ver" feryadına yanıt vermedi! Saatler sonra kurtarıldı, 'Buğram yaşıyordur' umuduyla tedaviyi kabul etti. Kardeşi Zengin, "Büyük oğlu Buğra da hayatını kaybetti. Hayata tutunsun diye saklıyoruz" dedi.