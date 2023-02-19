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    Onlarca kişiye mezar olan binadan bir tek o sağ kurtuldu

    Depremin şiddeti 7.7 ve 7.6'ydı. Ancak hissedilen acıyı tarif etmek imkansızdı. Asrın felaketi, 40 bini aşkın vatandaşımızı hayattan kopardı. Yıkılan her binanın enkazında bir nefes bir mucize arandı. 13'üncü günde de yüzleri gülümseten bir gelişme yaşandı. 93 kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı'ndan 3 aylık kedi sağ kurtarıldı. Sahiplerini kaybetse de o, yeni hayatında ŞANSLI adını aldı...

    Hayret pisi!

    Türkiye, tarihinin en büyük afetiyle sarsıldı. Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremle sarsıldı! 11 ili vuran ve uzmanların 'Asrın felaketi' dediği afette 90 bini aşkın bina yıkıldı. 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 bin 68 kişi de yaralandı. Afetin vurduğu şehirlerden biri Adana'ydı. En büyük can kaybı, Hasan Alpargün Apartmanı'nda yaşandı. Çevresindeki yapılar depremi ufak hasarlarla atlatırken 32 daireli bina dakikalar içinde yıkıldı.



    DEPREMİN EN 'ŞANSLI'SI...
    Enkazdan 90'ı aşkın kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün ekipler yine o apartmanda çalışmaya başladı. Ve bir mucize yaşandı! Çünkü onlarca kişiye mezar olan o apartmandan 3 aylık bir kedi sağ çıkartıldı! Şanslı ismi verilen yavru kediyi Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Metin Yıldırım'ın sahiplendiği açıklandı. Enkazda 2 yakınının hayatını kaybettiği belirten Yıldırım, "Gözlerinde biraz yaralanma var. Onun dışında sağlığı iyi. Bize ulaşan, sahiplenmek istediğin söyleyen çok insan oldu ama o burada mutlu. Tabii korkuyu üzerinden atamadı. Oradan neredeyse kimse canlı çıkmadı. 'Şanslı'nın sahipleri de hayatını kaybetti. Onlar huzur içinde uyusunlar" ifadesini kullandı.



    13. GÜNDE GELEN MUCİZE
    Asrın felaketinin üzerinden tam 13 gün geçti. Ancak mucizeye inancımız hiç bitmedi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay Antakya'da ekipler Kanatlı Apartmanı'nın enkazında ısı ve ses tespit etti! Ve 296. saatte güzel haber geldi. Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuğu enkazdan çıkartılabildi. Accar çifti hastaneye kaldırılırken çocukları hayatını kaybetti. Ragda Accar sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erdoğan ÖZTÜRK



    BU ACININ EŞİ BENZERİ YOK
    Hatay Antakya'da yaşayan Hülya Kilin (45) polis memuru eşi Metin Kilin'le 1999 depreminde evlendi. Buğra (20) ve Mustafa (9) adında iki çocuk dünyaya getirdi. Depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı, kurtarılmayı bekledi. Eşi ve oğlu Mustafa'nın öldüğünü fark etti. 'Ben de öleyim' diyerek kardeşi Hakan Zengin'in "Abla ses ver" feryadına yanıt vermedi! Saatler sonra kurtarıldı, 'Buğram yaşıyordur' umuduyla tedaviyi kabul etti. Kardeşi Zengin, "Büyük oğlu Buğra da hayatını kaybetti. Hayata tutunsun diye saklıyoruz" dedi.



        40 KERE MAŞALLAH
        Yaşanan korkunç deprem, binalardaki kolon ve kirişin önemini bir kez daha gösterdi. Diyarbakır Bağlar'daki 40 yıllık bina ise ilginç mimarisiyle şaşkına çevirdi! Giriş katı hariç kolonu olmayan binanın 11 ili vuran depremde de hasar almadığı belirlendi. Bina sakinlerinden Mahmut Çetin, "Binamızda ne çatlama ne de ağır hasar var. Çok sağlam!" dedi.



        ALİ'DEN HABER VAR
        Depremin ardından Macaristan'dan gelen bir ekip Hatay'da yıkılan Gül Apartmanı'na gitti. 15 yaşındaki Ali Balcı'yı kurtarmak istedi. Ancak gencin hayatını kaybettiğini belirledi! Sosyal medyadan "Ali'yi kurtaramadık" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. İşte saatler sonra piyade komandolardan oluşan bir ekip, Gül Apartmanı enkazında ses tespit etti. AKUT'a haber verdi! Ve Macar ekibin öldü sandığı Ali, enkazdan kurtarılabildi. Ekip lideri Güçlü Alioğlu, "Biz Macar ekibine teşekkür ederiz" dedi.



        HAYAT KURTARAN SMS!
        Kahramanmaraş Elbistan'da yaşayan Mahmut Sami Şahin, depremde yıkılan evinin enkazında kaldı. Panik yapmak yerine sakindi! İlk iki gün 'Beni bulamazlar. Şarjım bitmesin' diyerek telefonunu kapattı! Üçüncü gün de enkaz altından kardeşine mesajı attı! Gönderdiği mesajlarla sıkıştığı yeri tek tek anlattı! Ekipler tarafından 102. saatte kurtarıldı.



            YÜREK YAKAN DETAY
            Deprem, Malatya'yı da yıktı. Hayatını kaybedenler yan yana defnedildi, dualarla sonsuzluğa uğurlandı. Mezarlığa asılmış kırmızı mont ise görenlerin yüreğini yaktı. İşte o monttan dram çıktı! Fehmi Çiçek (40), deprem anında 7 yaşındaki kızı Elif'e sarıldı. İkisi de enkaz altında kaldı. Cansız bedenleri de yine birbirlerine sarılmış halde betonların arasından çıkartıldı. Baba kız, birlikte toprağa verilirken mezarın başına ise küçük kızın çok sevdiği montu asıldı.



            GÜZEL DESTEK
            Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, Türkiye'yi vuran afete kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından takipçilerine yardım çağrısı yaptı. Dün de Instagram sayfasından 261 saat sonra enkazdan kurtarılan Mustafa Avcı'nın yakınlarıyla konuştuğu ilk videoyu paylaştı.



            BABA YAKALANDI OĞLU KAÇTI
            Hasan Alpargün Apartmanı, 90'ı aşkın kişiyi hayattan kopardı. Çöken binanın duvarlarının geçtiğimiz yıl çatladığı ve müteahhit firma tarafından onarıldığı ortaya çıktı! Müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahiplerinden Hasan Alpargün ise depremin ardından KKTC'ye kaçtı! Kısa sürede gözaltına alındı ve getirildiği Adana'da tutuklandı. Firma ortağı olan oğlu Hasan Can Alpargün'ü ise arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.



                YENİDEN BİRLİKTE
                Deprem, Adıyaman'ı da yıktı. Perihan Yaşar ile oğlu Mehmetcan enkaz altında kaldı. İkisi de 72 saat boyunca kucak kucağa kurtarılacakları anı beklemeye başladı. Ve 3 günün sonunda ikisi de kurtarıldı. 8 gün sonra da İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aynı odaya alındı. El ele tutuşan anne oğul, birbirlerinden güç aldıklarını vurguladı.

                İSTANBUL'DA 93 OKUL İÇİN KARAR
                11 ili vuran depremin ardından tüm yurtta tedbirler artırıldı. İlk sırada ise İstanbul vardı. İstanbul Valiliği, 93 okulun riskli olduğunu açıkladı. Bu okullarda eğitim gören öğrencilerin 20 Şubat'ta diğer okullara nakledileceği bilgisini paylaştı. Bu kurumlarda eğitim gören 51 bin 995 öğrenci ile ve 2 bin 765 öğretmenin de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekleri vurgulandı.

                120 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
                Adalet Bakanlığı, depremin ardından yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. 400 şüpheliden 120'si tutuklandı. 112'si adli kontrolle serbest bırakıldı. 13 şüpheli hakkında yakalama da kararı çıkartıldı. Gözaltında 14, şüphecilik vasfı değerlendirilen 63, yurt dışında olduğu değerlendirilen 5, öldüğü tespit edilen 11 şüpheli olduğu, 39 kişinin ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı vurgulandı.

                ÖZÜMÜZDE İYİLİK VAR
                ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz, Türkiye'nin yaşadığı afetten çok etkilendi. 'Gün birlik olma günü' dedi. 7 Şubat'ta uçağa atlayarak ABD'den Kahramanmaraş'a geldi. Ardından Hatay'a geçti. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastaları muayene etti, her biriyle tek tek ilgilendi.

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