Depremzede Döne Balcı'nın anlattıkları tüyleri diken diken etti: Bir şehit geldi zemzem verdi...

Asrın felaketinde göçükten kurtarılan yaralılardan Döne Balcı, enkazda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Hatay'da yaşayan ve depreme 10 yaşındaki kızı Melisa ve eşi Emrah ile yakalanan depremzede kadın, göçük altında kızıyla kaldığını belirterek "Bir şehit geldi. Buralarda yok o şehit. Zemzem verdi. Kızımın başını okşadı. 'Durdu kanaması' dedi. Sizi de bir saat sonra kurtaracaklar dedi. Bana su ve cennetten gül kokusu verdi. Bir ışık verdi" şeklindeki sözleri, hayret uyandırdı.