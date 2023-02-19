Depremzede Döne Balcı'nın anlattıkları tüyleri diken diken etti: Bir şehit geldi zemzem verdi...

Asrın felaketinde göçükten kurtarılan yaralılardan Döne Balcı, enkazda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Hatay'da yaşayan ve depreme 10 yaşındaki kızı Melisa ve eşi Emrah ile yakalanan depremzede kadın, göçük altında kızıyla kaldığını belirterek "Bir şehit geldi. Buralarda yok o şehit. Zemzem verdi. Kızımın başını okşadı. 'Durdu kanaması' dedi. Sizi de bir saat sonra kurtaracaklar dedi. Bana su ve cennetten gül kokusu verdi. Bir ışık verdi" şeklindeki sözleri, hayret uyandırdı.
Hayatlarında görmedikleri bir kabusu yaşadıklarını ve enkaz altında kaldıkları süre zarfında sürekli dua ettiklerini belirten Balcı, 9 Şubat'ta Manisa Şehir Hastanesi'ne getirilen kızı Melisa Balcı'ya enkazdan çıkarıldıktan 5 gün sonra ilk kez sarıldı. 1.5 günü anlatan Balcı, "Deprem başlayınca kızımı kaçırmaya çalıştım. İki duvarın arasında kaldım. Kızımın üzerine de kapı düştü. Kızımın üzerine gelen taşları üzerime yığdım. 'Kızım nasılsın, iyi misin?' dedim 'İyiyim anne. Kafam kanıyor' dedi. O taşları alıp kendi üzerime koydum. İşte o andan itibaren şehit geldi ve bize iyi haber verdi" ifadesini kullandı.