60 kolonlu apartmanda saksı bile devrilmedi

Uzmanlar, "Deprem değil bina öldürür" dedi. Asrın afetinin yıktığı Hatay'da saksının bile oynamadığı bina, işte bu sözün ne kadar doğru olduğunu ispat etti. Antakya'da Sosyal Bilgiler öğretmeni Mahmut Aytaç, 4 kardeşiyle birlikte işte bu binayı inşa etti. Temeline 2 kat beton döktü, 60 da kolon dikti! 9 yılda bitirdiği o bina 10 ili vuran depreme direndi! Doğru inşaat nasıl yapılır herkese gösterdi. Mahmut Aytaç, binanın temeline 2 kat daire parası döktüğünü söyledi. "Binayı yaparken temele 2 kat beton döktük. Onun üzerine 30 kolon attırdık. Diğer kısma da 30 olmak üzere toplam 60 kolon attık oraya biz. Asansör boşluğunun yerine de beton perde ördük. 2 daireyi birbirine bağladık ortadan. 1983'te başladık biz bu apartmanın yapımına 1992'de yapımını bitirdik. 1993'te taşındık. 30 yıllık bina. Binanın demirlerini aldığımız demirci o dönem bize 'Bak hocam ben 40 yıllık demirciyim. Ben daha böyle demir bağlamadım. Daha böyle beton dökmedim. Bu apartmanda 9 şiddetinde deprem de olsa bir çatlak dahi oluşmayacak. Çökmez bu apartman, onun için deprem olursa olsun evden çıkmayın" dedi.

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