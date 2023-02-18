Kocaeli'de sokak ortasında dehşet! Silahla vurdu olay yerinden kaçtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurup kaçtı. Silahla vurulan genç ise ağır yaralandı. Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Onar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Kubilay A. (28) ile sokak üzerinde köpeğini gezdiren bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Kubilay A.'ya ateş etti.