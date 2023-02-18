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    • Yaşam
    • 19.02.2023 06:54
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    • 19.02.2023 06:54
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    Kocaeli'de sokak ortasında dehşet! Silahla vurdu olay yerinden kaçtı

    Kocaeli'de bir şahıs gece saatlerinde sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurarak kaçtı. Olay sonrası vurulan şahıs kanlar içinde yerde kalırken, vuran şahıs ise kaçtı. Yaralanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Sokak ortasında dehşet! Önce vurdu sonra kaçtı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurup kaçtı. Silahla vurulan genç ise ağır yaralandı. Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Onar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Kubilay A. (28) ile sokak üzerinde köpeğini gezdiren bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Kubilay A.'ya ateş etti.

    Merminin karın bölgesine isabet ettiği genç, kanlar içinde yere yığılırken, yanında köpeği olan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Kubilay A.'nın yaralandığını gören arkadaşı, hemen yanına koşarak kan kaybetmesin diye tampon yapmaya başladı. Kubilay A.'yı kendi aracına bindiren şahıs, yaralı arkadaşını Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, Kubilay A.'yı yaralayıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de sokak ortasında dehşet! Silahla vurdu olay yerinden kaçtı
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