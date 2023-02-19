Bursa'da hayırsız evlat önce babasını öldürdü! Ardından kayıp ihbarı yaptı

Babasının tarihi eser meraklısı olduğunu ve bu konuda sosyal medyada paylaşımlar yaptığını, daha önce birkaç kişi ile babasının tarihi eser paylaşımı konusunda kavgalı olduğunu, hatta en son görüştüklerinde de babasının kendisine "Bir an önce buradan git. Birazdan gelirler" diyerek kendisini gönderdiğini, odada asılı bir pompalı tüfek olduğunu, "Bu neden burada duruyor" diye sorduğunda babasının "Bilmiyor musun? Evdeki tüfek, ne olur ne olmaz diye burada tutuyorum" dediğini söylemesi üzerine polis ekipleri bu yönde araştırma başlattı. Babasının yanından ayrıldıktan sonra kendisine mesaj atıp kredi katından alışveriş yapmak için izin istediğini de belirten Hakan Demirel, uydurduğu birbirinden farklı senaryolarla polisi oyalamaya çalıştı.