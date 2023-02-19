Bursa'da hayırsız evlat önce babasını öldürdü! Ardından kayıp ihbarı yaptı

Bursa'da bir apartmanın deposunda cansız halde bulunan kapıcının, öz oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Babasını öldürdükten sonra polise kayıp ihbarında bulunan şüphelinin olay yerindeki tedirgin halleri kameraya yansıdı. Babasıyla ilgili polise birbirinden farklı senaryolar uyduran gencin yalanlarını cinayet büro ekipleri kısa sürede çözdü.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mutlular Caddesi'nde bir apartmanda kapıcılık yaptığı öğrenilen Mustafa Demirel'den (60) yakınları birkaç gündür haber alamadı. Apartmanın altındaki depoda kaldığı iddia edilen Mustafa Demirel'in yakınları olay yerine geldi. Talihsiz adamı yerde kanlar içinde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede apartmana sağlık ekipleriyle polis sevk edildi. Mustafa Demirel'in vücudunun farklı yerlerinden silahla vurularak öldürüldüğü ve olayın birkaç gün önce gerçekleştirilmiş olabileceği iddia edildi.
ÖLDÜRÜP KAYIP İHBARINDA BULUNDU
Olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Mustafa Demirel'in baş ve sırt kısmından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi. Polis olaydan sonra babası hakkında kayıp ihbarında bulunan Hakan Demirel'in (32) ifadesine başvurdu.