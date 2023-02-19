Adıyaman Yeni Mezarlık Camii İmam Hatibi Mehmet Tahir Durmuş, kendisi başka evden sağ çıkıp bir başka binada oturan kızı ve gelinin kurtardıktan sonra görev yerine gitti. Durmuş, 8 yıldır görevli olduğu camiye geldiğinde Mezarlıklar Müdürlüğü önünde yüzlerce cenazenin yan yana olduğunu görünce adeta kendinden geçti. Durmuş; kadınlara kadın, erkeklere de erkek tarafından teyemmüm edilerek cenaze namazlarını kıldıktan sonra defnettiklerini söyledi. Durmuş "En acıyı tahminimce ben yaşadım. Boynuma sarılarak 'Bu benim babam', Bu benim ablam', 'Bu benim nenem, dedem' diyerek ağlayanlara 'Korkmayın, bunlar afette vefat eden Müslümanlardır' diyerek teselli ettik" dedi.
SON DER'ECE' ÜZÜCÜ
Hatay Antakya'da depreme yakalanan Ece Köseoğlu (25), 114. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Onu kurtaran kahramanlarına enkazdan çıkarılırken "Avukat Ece'yim ben. Annem yanımda" diye haykırdı. Hastaneye kaldırıldı. Büyük bir ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakıma alındı. Ama kurtarılamadı. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukatın ölümü yakınlarını ağlattı. Anne Ferda Köseoğlu ile anneannesinin de depremde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
CAN DOSTLARI ÖKSÜZ KALDI
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde sokak köpeklerini besleyip, onlar için birçok kulübe yaptıran Eda Kırkıcı'nın tayini, geçen yıl memleketi Hatay'a çıktı. Kıkırcı, Şemdinli'de 5 yıl görev yaptıktan geldiği memleketinde de kendini sokak hayvanlarına adadı. Ancak, yaşadığı bina depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan Kırkıcı'nın dün gece cansız bedenine ulaşıldı.