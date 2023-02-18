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    • Güncel
    • 19.02.2023 06:27
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    • 19.02.2023 06:32
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden o bölgeye çok kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor | 19-23 Şubat 2023

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde Karadeniz'in doğusu için kar yağışı uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu için ise çığ, don ve buzlanma tehlikelerine karşı dikkat çekildi. 5 günlük hava durumu tahminine göre ise yarın yurdun büyük bölümünün yağışlı hava etkisi altında kalacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük detaylı hava durumu tahminleri...

    O bölgeye çok kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Karabük çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR: Doğu Karadeniz'in Doğusunda Kuvvetli Yağışlara Dikkat!: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, sabah ilk saatlerden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        EDİRNE 6°C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL 10°C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ 5°C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ 7°C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR -1°C, 13°C
        Az bulutlu

        DENİZLİ 3°C, 16°C
        Az bulutlu

        İZMİR 7°C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KÜTAHYA 0°C, 11°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA 5°C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 9°C, 18°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 4°C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        K.MARAŞ 2°C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            ANKARA 4°C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA 2°C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİVAS -4°C, 8°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            BOLU 6°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DÜZCE 8°C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KASTAMONU 6°C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu

            ZONGULDAK 10°C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            AMASYA 8°C, 16°C
            Çok bulutlu

            SAMSUN 10°C, 16°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

            TOKAT 4°C, 11°C
            Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            TRABZON 8°C, 13°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            ELAZIĞ -3°C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ERZURUM -11°C, 0°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

            KARS -13°C, 1°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

            MALATYA -3°C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

                DİYARBAKIR -5°C, 11°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP -1°C, 14°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT -1°C, 10°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA 3°C, 13°C
                Az bulutlu

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden o bölgeye çok kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor | 19-23 Şubat 2023
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