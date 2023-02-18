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    • Yaşam
    • 19.02.2023 00:38
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    • 19.02.2023 00:39
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    Kastamonu’da 6 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

    Kastamonu’da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    İHA
    Kastamonu’da 6 kişi zehirlendi

    Kastamonu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Hasköy köyünde misafirlerin de olduğu bir ortamda aileden bir kişi baygınlık geçirdi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan aile ekiplerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla 6 kişi, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    Ailenin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

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