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    • Yaşam
    • 19.02.2023 11:03
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    • 19.02.2023 11:10
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    Adıyaman'da kurulan konteyner kent havadan görüntülendi

    Son dakika haberleri | Adıyaman'da depremzedeler için kurulan konteyner kent havadan görüntülendi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği konteyner kentte 17 bin konteyner kurulması hedefleniyor.

    Yaralar sarılıyor! 17 bin konteyner kurulacak

    Adıyaman'da depremzedeler için kurulmaya başlayan konteyner kent havadan görüntülendi. Adıyaman'da depremin ardından vatandaşların barınması için kurulmaya başlayan konteyner kentte çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    Şehirde belirlenen alanlar iş makineleri ile konteynerlerin yerleştirilmesi için uygun hale getirildi. Şehre gelen konteynerler ise alanlara yerleştirilmeye başlandı. Çalışmaların sürdüğü kentte 17 bin konteyner kurulması hedefleniyor.

    Çalışmaların tamamlanmasının ardından çadırlarda kalan vatandaşlar, konteynerlere yerleşebilecek. Adıyaman'da kurulan konteyner kentteki çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

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