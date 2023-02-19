Böyle vicdansızlık görülmedi! Vinç sahibi balkonda mahsur kalan depremzedeyi indirmek için para istedi

K.Maraş merkezli çifte deprem, 11 ilde büyük yıkım yarattı. Sağ kurtulan depremzedeleri, başka illere taşınma telaşı sardı. Bazıları evlerine girip değerli eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Bazıları da vinç kiralayıp ağır hasarlı binaları boşaltmaya kalkıştı. Önceki gün, Gaziantep Nurdağı'ndaki görüntü, vinç sahiplerinin ne kadar vicdansız olduğunu ortaya çıkardı. Komşusunun kiraladığı vinçle ağır hasarlı evine giren depremzede Ökkeş Can, vinçlerin kendisinden 2 bin TL istediğini anlattı. "Beni devlet kurtarsın" diye seslenip balkonda kaldı. Yaklaşık 1 saat sonra itfaiye tarafından alındı. Bu arada taşıma için kiralanan vinç sahipleri de fahiş fiyatlarla şaşırttı. Adıyamanlı Naci Engin İldan, yaşadıklarını anlattı: Evden beyaz eşya, oturma grubu, iki çalışma masası ve çocuk yatağı, bir televizyon ve sehpanın kurtarılması için 8 bin lira ödedim. Evini vinçle indirmek 10 ila 15 bin liradan başlıyor. Süre sadece 45 dakika ve bu sürede ne alırsanız. Bu fiyatlar yarın 20 bin liraya kadar çıkar. Yetkilileri göreve davet ediyorum....