Enkazda buldukları 2 milyon doları polise teslim eden itfaiye ekipleri hayran bıraktı

K.Maraş merkezli depremlerde, Gaziantep'te çöken Ayşe- Mehmet Polat Sitesi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de görev aldı. Enkazdan birçok canlı kurtardı. Ekipler, enkazdan çıkarılan bir kişinin yanında içi dolar dolu bir çantaya rastladı. O anda görevliler, hemen cep telefonlarını açtı. Moloz yığınları altından topladıkları paraların görüntülerini kayda aldı. Deste halindeki paraları saydı. Siyah bir valizle doldurup tutanakla polise teslim ederek örnek bir davranışa imza attı. Parayı çıkaran müdahale amiri Galip Durdu, "Enkaz altında kalan vatandaşların önce canını kurtardıktan sonra çıkan eşyaları emniyete teslim ettik. Aslında bu parayı bulmamız da bizim için sıradan bir olay" ifadesini kullandı. İtfaiye eri Derde Bozgeyik "Şahsın yanında dolarlar vardı. Biz onları aldık, ekip amirimize ilettik. Tutanak altında onlara teslim ettik. Orada çalışan herkes, bize sevgi gösterisinde bulundu" diyerek yaşadıkları mutluluğu anlattı.







İtfaiye amiri Galip Durdu, "Öncelikli görevimiz can kurtarmak. Ama daha sonra eşyaları da kurtarıyoruz. Enkazdaki deste deste dolarlı görünce, hemen kayda aldık" dedi.

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