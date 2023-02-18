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    Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı

    1.3 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay’da ziyaretine gittiği halasının evinde depreme yakalandı. Enkaz altında kardeşleri umut ve melek ile birlikte cesedine ulaşıldı.

    Ah be Taha

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ili sarsan depremlerle yıkıldı. Hatay Yayladağı'nda Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, depreme ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp'in Antakya merkez Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı'ndaki evinde yakalandı. Duymaz'ın yanı sıra kız kardeşi Melek Nur Duymaz ile erkek kardeşi Umut Duymaz'ın enkaz altında kaldığı anlaşıldı. 6 Şubat'tan bu yana Duymaz ile ailesinden haber alınamadı. AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına son sürat devam etti. Fenomen arkadaşları da çalışmalara katıldı. Dün ise acı haber geldi. Çalışmaların 12. gününde Taha Duymaz, kardeşleri Melek Duymaz ve Umut Duymaz'ın cesedine ulaşıldı. Fenomenin sevenleri büyük üzüntü yaşadı.




    KÖY EVİNDE FENOMEN OLDU
    19 yaşındaki Taha Duymaz, 5 metrekarelik köy evindeki mutfağında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmasıyla ünlenmişti.



    SARILARAK CAN VERDİLER
    Hatay'da onlarca kişiye mezar olan ve cennetten bir köşe diyerek satılan Rönesans Rezidans'ın enkazından bir ailenin daha cansız bedeni çıkarıldı. Birbirlerine sarılmış halde ölü bulunan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emir Tümer, eşi Nur Tümer, çocukları Emir Ali ve Nehir, memleketleri Adana Kozan'da dün toprağa verildi. Yakınları ise fotoğrafları paylaşıp duygu dolu yazılar yazdı. Bir akrabaları, "10 günlük umutlu bekleyişimiz sona erdi. Aklım hala olanlara inanmakta çok zorlanıyor... Mekanları cennet, ruhları şad olsun inşallah." satırlarını yazdı.
    (Yunus Emre KAVAK)



    HATAY ALTYAPISI KONYA BÜYÜKŞEHİR'E EMANET
    Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay HATSU altyapısını, yerli ve milli ilk Coğrafi Bilgi Sistemi olan KOSKİCBS'ye entegre etti. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "KOSKİCBS ile tıpkı Konya'da olduğu gibi Hatay'da da HATSU'nun tüm altyapı-üstyapı verileri ile kanal, içme suyu hatları ve kadastral verileri tek noktadan tüm kullanıcılara anlık veri olarak paylaşılabilecek. Bu sayede tahrip olan şehrin alt ve üst yapılarını onaracak, depremin yaralarının sarılmasına katkı sunacağız" dedi.



        EV ÇALKALANIYORDU
        Jeolog Orkun Turgay, depreme Hatay'daki Eda Apartmanı'nda yakalandı. 8 katlı apartmanın 6. katındaydı. Güçlükle enkazdan çıkarıldı. Yaşadığı dehşet anlarını Twitter'dan tüm detayları ile anlattı: Bir iş için arkadaşımın evindeydim. Önce hafif bir sarsıntı geldi. Hemen kanepe ile koltuğun arasına girdim kafamı kapattım. Ev çalkalanarak çökmeye başladı. 4.20'den itibaren enkazdaydım. Telefonumu buldum. Babama mesaj attım ama GSM çekmiyordu mobil veri yoktu. Saat 5:30'a kadar sesimi duyan var mı diye bağırdım. Altımda fayans vardı. Başucumda beton parçaları vardı. Kırılmış avuca sığacak şekilde. Betonu fayansa vura vura ses çıkarttım. Beni duydular. Geldiler betonu deldiler. Belimden çekip kurtardılar.
        Ceyhan TORLAK



        SON BİR DALIM
        Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ili yıktı. Gaziantep'te ise en çok İslahiye ilçesi zarara uğradı. Karaca ailesi de yıkılan depremin enkazında kaldı. Felaketten çalıştığı için kurtulan Fatih Karaca, annesini, eşini, biri üniversite öğrencisi kızı olmak üzere 3 çocuğunu ve kayınvalidesini kaybetti. 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'nın ise ne ölüsüne ne de dirisine rastlayabildi. Her yerde İrem'i arayan acılı baba, "Bir tek ben ve kızım kaldık. Kızım depremin ilk anında çıkıp gitmiş. Depremden hemen sonra görenler var. Enkazdan çıkmadı. Bütün hastaneleri ve morgları dolaştım ama kızım yok. Depremden sonra bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüdeki kızında benim kızım olma ihtimali yüksek. Kızımın ölüsü ya da dirisini bulmak istiyorum. Eğer öldüyse bir mezarı olsun" dedi.



        NEREDESİN GAMZE
        Kahramanmaraş'ta yıkılan 6 katlı Hilal Apartmanı'nın 4. katındaki 5 kişilik Kayış ailesinin kızı Fatmagül (21) depremden kısa süre sonra, anne Ayşegül (40) ise 37. saatte ekiplerce sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba Fatih (44) ve oğulları Mustafa'nın (8) cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tüm aramalara rağmen lise 2. sınıf öğrencisi Gamze'nin izine rastlayamadı. Genç kızın eniştesi Fethullah Badem, "Sağ olabileceğine olan inancımız var" dedi.



            ÜMİDİN ADIYDI KURTARILAMADI
            Hatay Antakya'da oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan Azra Duru Malaç (4), arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ çıkarıldı. Çalışmalara katılan bir personel ise enkazdan çıkarılan Azra'yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda Azra'nın başını havada tutmakta zorlandığı, yarı baygın olduğu anlaşıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Azra, kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu ortaya çıktı.



            DANIŞTAY SALDIRGANI CANINA KIYDI
            Ankara'da Alparslan Arslan, 2006'da Danıştay'a gerçekleştirilen silahlı saldırı kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dün ise Maltepe Cezaevi'nde tek başına kaldığı koğuşta çöp poşetlerini ilmek yapıp kendisini kapıya asarak canına kıydı. Arslan, Danıştay Hakimi Mustafa Yücel Özbilgin'i öldürmüş, 4 üyeyi ise yaralamıştı.



            DEPREMDE DOĞDU DEPREMDE ÖLDÜ
            Gaziantep Nurdağı'nda yaşayan Osman Enes Baştürk (24), 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminin meydana geldiği gün dünyaya geldi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde ise kardeşini korumak isterken üstüne duvar devrildi. Altında kalarak yaşamını yitirdi. Yaralı kurtulan anne Asiye Baştürk, "Yiğit ve dağ gibiydi, aslan parçasıydı oğlum. Oğlumu dağlar taşlar deviremezdi. Öyle pehlivan gibiydi. Kuldan gelmedi, Allah'tan geldi" dedi. Deprem gecesi ağabeyiyle aynı odada uyuyan Emirhan Baştürk ise "Deprem olunca birbirimize sarıldık" ifadesini kullandı.

            AFETTEN KAÇARKEN YANGINA YAKALANDILAR
            Gaziantep'teki depremden kaçan 8 kişilik Suriyeli aile, Konya'daki akrabalarının evlerine yerleşti. Dün sabaha doğru kaldıkları tek katlı kerpiç evde, sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evin bir odasının çatısı çökünce facia yaşandı. Baba Münir El Ali El Dahir, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. Kızı Beyen Mizel (13) ise yaralandı.

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            Bu tablo milat olsun
            Haberler Yaşam Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı
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