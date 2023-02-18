Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ili sarsan depremlerle yıkıldı. Hatay Yayladağı'nda Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, depreme ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp'in Antakya merkez Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı'ndaki evinde yakalandı. Duymaz'ın yanı sıra kız kardeşi Melek Nur Duymaz ile erkek kardeşi Umut Duymaz'ın enkaz altında kaldığı anlaşıldı. 6 Şubat'tan bu yana Duymaz ile ailesinden haber alınamadı. AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına son sürat devam etti. Fenomen arkadaşları da çalışmalara katıldı. Dün ise acı haber geldi. Çalışmaların 12. gününde Taha Duymaz, kardeşleri Melek Duymaz ve Umut Duymaz'ın cesedine ulaşıldı. Fenomenin sevenleri büyük üzüntü yaşadı.







KÖY EVİNDE FENOMEN OLDU

19 yaşındaki Taha Duymaz, 5 metrekarelik köy evindeki mutfağında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmasıyla ünlenmişti.