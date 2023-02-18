Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ili sarsan depremlerle yıkıldı. Hatay Yayladağı'nda Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, depreme ziyaretine gittiği halası Hülya Demiralp'in Antakya merkez Akevleri Mahallesi Saray Apartmanı'ndaki evinde yakalandı. Duymaz'ın yanı sıra kız kardeşi Melek Nur Duymaz ile erkek kardeşi Umut Duymaz'ın enkaz altında kaldığı anlaşıldı. 6 Şubat'tan bu yana Duymaz ile ailesinden haber alınamadı. AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına son sürat devam etti. Fenomen arkadaşları da çalışmalara katıldı. Dün ise acı haber geldi. Çalışmaların 12. gününde Taha Duymaz, kardeşleri Melek Duymaz ve Umut Duymaz'ın cesedine ulaşıldı. Fenomenin sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
KÖY EVİNDE FENOMEN OLDU
19 yaşındaki Taha Duymaz, 5 metrekarelik köy evindeki mutfağında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmasıyla ünlenmişti.
SARILARAK CAN VERDİLER
Hatay'da onlarca kişiye mezar olan ve cennetten bir köşe diyerek satılan Rönesans Rezidans'ın enkazından bir ailenin daha cansız bedeni çıkarıldı. Birbirlerine sarılmış halde ölü bulunan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emir Tümer, eşi Nur Tümer, çocukları Emir Ali ve Nehir, memleketleri Adana Kozan'da dün toprağa verildi. Yakınları ise fotoğrafları paylaşıp duygu dolu yazılar yazdı. Bir akrabaları, "10 günlük umutlu bekleyişimiz sona erdi. Aklım hala olanlara inanmakta çok zorlanıyor... Mekanları cennet, ruhları şad olsun inşallah." satırlarını yazdı.
(Yunus Emre KAVAK)
HATAY ALTYAPISI KONYA BÜYÜKŞEHİR'E EMANET
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay HATSU altyapısını, yerli ve milli ilk Coğrafi Bilgi Sistemi olan KOSKİCBS'ye entegre etti. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "KOSKİCBS ile tıpkı Konya'da olduğu gibi Hatay'da da HATSU'nun tüm altyapı-üstyapı verileri ile kanal, içme suyu hatları ve kadastral verileri tek noktadan tüm kullanıcılara anlık veri olarak paylaşılabilecek. Bu sayede tahrip olan şehrin alt ve üst yapılarını onaracak, depremin yaralarının sarılmasına katkı sunacağız" dedi.