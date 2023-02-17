Düğün alışverişi için çıktıkları yolda faciayı yaşadılar: 2 ölü, 1 yaralı

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE GİDİYORLARDI

Edinilen bilgiye göre A.T., nişanlısı ve ailesi ile birlikte İstanbul'a düğün alışverişi yapmak için gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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