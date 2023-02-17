Düğün alışverişi için çıktıkları yolda faciayı yaşadılar: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine çektiği araca arkadan gelen tır çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
LASTİK DEĞİŞTİRMEK İÇİN YARDIM İSTEDİ
Kaza 01.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Kartepe Acısu mevkiinde; 34 UU 7002 plakalı Citroen marka hafif ticari aracın sürücüsü A.T. aracın lastiğinin patladığını fark etti.
Lastiği tek başına değiştiremeyeceğini fark eden A.T. arkadaşları Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin'i arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen 2 arkadaşı lastiği değiştirirken o sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan F.Ü. idaresindeki 34 DLF 993 Plakalı Scanıa tır emniyet şeridinde lastik değiştirmekte olan A.T., Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin'i fark etmeyerek araca çarptı.