Deprem bölgesinde Miraç Kandili! Çadır mescitlerde eller semaya açıldı





"VEFAT EDEN KARDEŞLERİMİZİN CENNETE ULAŞMASIYLA İLGİLİ ALLAH'A DUALAR ETTİK"

Yatsı namazını kıldıran Trabzon Beşikdüzü İlçe Müftüsü İhsan Öz ise şunları kaydetti:

"Trabzon'dan dün akşam itibarıyla buraya geldik. Trabzon'da, 'Kahramanmaraş'a gitmek için kimler gönüllü olur' diye sorulduğunda birkaç saat içerisinde 200'e yakın görevlimiz gelmek istedi. Biz de ilk grup olarak buradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için geldik. Dönüşümlü olarak buraya geliyoruz. Yaklaşık 6 gün boyunca buradaki kardeşlerimiz çalıştıktan sonra diğer grup geliyor. Böylelikle burada kesintisiz bir hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Miraç Kandili sebebiyle bir program icra ettik. Depremzede kardeşlerimize Yasin Suresi'nden ayetler okuduk. Vefat eden kardeşlerimizin cennete ulaşmasıyla ilgili Allah'a dualar ettik. Hastalarımız için de şifalar diledik. Cenab-ı Hak bize bu acıları bir daha yaşatmasın." Öte yandan, bir yardım kuruluşu ise çadırdan çıkan cemaate kandil simidi ikram etti.

MİRAÇ KANDİLİ EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE EDA EDİLDİ

Hazreti Muhammed'in Miraca yükseldiği gece ve Ramazan ayının habercilerinden olan Miraç Kandili bütün camilerde kutlandı. Miraç Kandil'ini Eyüp Sultan Camii'nde eda etmek isteyen birçok vatandaş akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar avluya serilen hasırların üzerinde namaz kılıp dua etti.