Dünyaca ünlü şef Jose Andres deprem sonrası Türkiye'ye uçtu! 4 farklı bölgede yardıma koştu





KALBİ GÜZEL

Başta Antakya ve Adıyaman olmak üzere 4 bölgede mutfak kurdu. Afetzedelere yemek pişirirken yerel halkın damak tadına dikkat ettiklerini belirten Şef Jose Andres, günde 2 bin kebap dağıttı. Sadece kebap mı? Çorba, kuru fasulye, pilav gibi 10 farklı çeşit yemekle geldiği günden beri 600 bin yemek dağıtan Şef Andres, "Burada gördüğüm manzara ürkütücü. Ancak insanların birbirlerine yardımseverleri beni çok mutlu etti. Burada bir detay daha söylemeliyim. Drew (Barrymore), yüklü bir bağış yaptı. Çok üzgün. Yardım yaptığını da söylemek istemedi. Ancak onun güzel kalbini burada söylemeliyim" dedi.



ABD BAŞKANLARI ONA HAYRAN

Dünya Merkez Mutfağı (WCK) adlı bir yardım kuruluşu da olan Jose Andres, daha önce Haite depreminde ve Ukrayna savaşında da o zor şartlardaki bölgeye gidip, yemek dağıtmıştı. Birçok ABD Başkanı Şef Andres'i tebrik etti.