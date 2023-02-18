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    Dünyaca ünlü şef Jose Andres deprem sonrası Türkiye'ye uçtu! 4 farklı bölgede yardıma koştu

    Dünyaca ünlü şef Jose Andres, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem sonrası Türkiye’ye uçtu. 4 farklı bölgede mutfak kuran ve günde 14 bin kişiye yemek dağıtan Andres, “Drew Barrymore, önemli bir yardımda bulundu. Gizli olmasını istese de söylüyorum. Enkaz acısını hep birlikte yenebiliriz” dedi.

    Büyük şef

    İspanyol asıllı Amerikalı Şef Jose Andres, Washington, DC , Los Angeles , Las Vegas , New York dışında Avrupa'da da birçok restoranı var. Beyaz Saray, özel günlerde onu davet ediyor. Hollywood starları, onun hayranı. Jose Andres, 6 Şubat'ta Kahramanmara mekezli deprem sonrası Hatay'a geldi.



    KALBİ GÜZEL
    Başta Antakya ve Adıyaman olmak üzere 4 bölgede mutfak kurdu. Afetzedelere yemek pişirirken yerel halkın damak tadına dikkat ettiklerini belirten Şef Jose Andres, günde 2 bin kebap dağıttı. Sadece kebap mı? Çorba, kuru fasulye, pilav gibi 10 farklı çeşit yemekle geldiği günden beri 600 bin yemek dağıtan Şef Andres, "Burada gördüğüm manzara ürkütücü. Ancak insanların birbirlerine yardımseverleri beni çok mutlu etti. Burada bir detay daha söylemeliyim. Drew (Barrymore), yüklü bir bağış yaptı. Çok üzgün. Yardım yaptığını da söylemek istemedi. Ancak onun güzel kalbini burada söylemeliyim" dedi.

    ABD BAŞKANLARI ONA HAYRAN
    Dünya Merkez Mutfağı (WCK) adlı bir yardım kuruluşu da olan Jose Andres, daha önce Haite depreminde ve Ukrayna savaşında da o zor şartlardaki bölgeye gidip, yemek dağıtmıştı. Birçok ABD Başkanı Şef Andres'i tebrik etti.



    BİRLİKTE AĞLADIK
    Türkiye'de depremen ne kadar büyük bir yıkıma neden olduğunu gördüklerini belirten yabancı arama-kurtarma ekipleri yavaş yavaş ülkelerine dönüyor. Bunlardan biri de Macaristan. Ekip liderlerinden Mark Szabo, hayatın ne kadar değerli olduğunu anladığını söyledi. Szabo enkaz başında çok zor kararlar vermek zorunda kaldıklarını, bunun ruhsal yorgunluğunun ağır olduğunu, "Enkazda çocukları kalan babanın yakarışlarına dayanmak kolay değil mesela. Ya da enkaz altında üç metre ötede babalarıyla konuşan iki kardeşi duyuyorsunuz, yüreğiniz parçalanıyor. Enkazdan bir çocuğu çıkarmayı başardık. O zaman ekibimizin şefi, ki bir baba, enkazdan kurtardığımız çocuğun babasıyla birlikte ağladı. Biz de gözyaşlarımızı tutamadık" dedi.



        KAHRAMANLAR UĞURLANIYOR
        Depremin vurduğu illerde müthiş işlere imza atan ekipler ülkelerine dönmeye başladı. Boşnak ve Sırp ekipler İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı. Venezuela, Kırgız, Avusturyalı ve Bulgar arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı. Hepsi Türkiye'de çok acı bir tablo ile karşılaştıklarını ancak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bulgar kurtarma ekibi daha fazla hayat kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.



        RIO'DA ANMA GÜNÜ
        Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Kurtarıcı İsa heykeli Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anısına Türkiye ve Suriye bayraklarıyla ve destek mesajlarıyla aydınlatıldı. Brezilyalı yetkililer, heykeli aydınlatma amaçlarının her iki ülkede hayatını kaybeden 42 bin kişiyi onurlandırmak olduğunu söyledi. Kurtarıcı İsa heykelini iki ülke bayrağının projeksiyonları ve "Türkiye ve Suriye için dua edin" yazılı mesajlar kapladı.



        ALTIN KALPLİLER
        Türkiye, asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için kenetlendi. 85 milyonun her bir ferdi, depremzedelere destek olmak için yardım kampanyalarına destek verdi. Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Hacılar Köyü'nde yaşayan Hülya Arat da onlardan biriydi. Arat, uzun yıllar hacca gitmek için para biriktirdi. 11 ili vuran afetin üzerine 2 bin dolarını, deprem bölgesine bağışlamaya karar verdi. "Tek hayalim Kabe'ye gitmekti. Depremzede kardeşlerimizin acısına merhem olabilmek için eşimle böyle bir karar aldık. Benim oğlum da TTK'da maden işçisi. Afetin ilk gününden beri orada kurtarma çalışmalarında bulunuyor. Giden canları geri getiremeyiz. Ancak geride kalanlar da bizim canımız" dedi.



            YÜZYILIN ENKAZI!
            Deprem bölgesinde bir yandan hasar tespit çalışmaları yapılırken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları hakkında araştırmalar tamamlanıyor. Yıkım uzmanlarının son açıklanan rakamlardan yaptığı hesaplamaya göre, söz konusu enkazdan çıkarılacak çelik ve demir hurdasının 1 milyon 750 bin ton olması bekleniyor. Eski Yıkım Müteahhitleri Derneği Başkanı ve MAB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bulut, "Son açıklanan yıkılacak 61 bin 722 binayı düşünürsek, 89 milyon ton enkaz oluşacak. Zaten yıkılmış binalarla birlikte 100 milyon ton enkaz çıkacak. Çökmüş ve ağır hasarlı olan tüm binalardan elde edilecek çelik demir hurdası 1 milyon 750 bin ton olacak. Enkazdan çıkacak demir hurdalarının geri dönüşüme katkısı 6 milyar 600 milyon lirayı bulur. Bu değer ekonomiye kazandırılacak. Bölgeden 660 stadyumun içini dolduracak kadar enkaz çıkacak" dedi.



            SURİYE'YE YARDIM YOK
            BM rakamlarına göre, muhaliflerin kontrol ettiği bölgede 4 bin 600, hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ise bin 400'e yakın kişi depremde can verdi.Cinderes'de artık yıkıntılar altından canlı birini çıkarma umudu çoktan tükenmiş gibi. Bu kasaba, deprem öncesinde yaklaşık 100 bin nüfuslu bir yerleşimdi. Şimdi terkedilmiş gibi. Ülkelerden de yardım gelmemesi, bilançonun daha da ağırlaşmasına neden oluyor.

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            Bu tablo milat olsun
            Haberler Yaşam Dünyaca ünlü şef Jose Andres deprem sonrası Türkiye'ye uçtu! 4 farklı bölgede yardıma koştu
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