Dünyaca ünlü şef Jose Andres deprem sonrası Türkiye'ye uçtu! 4 farklı bölgede yardıma koştu

İspanyol asıllı Amerikalı Şef Jose Andres, Washington, DC , Los Angeles , Las Vegas , New York dışında Avrupa'da da birçok restoranı var. Beyaz Saray, özel günlerde onu davet ediyor. Hollywood starları, onun hayranı. Jose Andres, 6 Şubat'ta Kahramanmara mekezli deprem sonrası Hatay'a geldi.
KALBİ GÜZEL
Başta Antakya ve Adıyaman olmak üzere 4 bölgede mutfak kurdu. Afetzedelere yemek pişirirken yerel halkın damak tadına dikkat ettiklerini belirten Şef Jose Andres, günde 2 bin kebap dağıttı. Sadece kebap mı? Çorba, kuru fasulye, pilav gibi 10 farklı çeşit yemekle geldiği günden beri 600 bin yemek dağıtan Şef Andres, "Burada gördüğüm manzara ürkütücü. Ancak insanların birbirlerine yardımseverleri beni çok mutlu etti. Burada bir detay daha söylemeliyim. Drew (Barrymore), yüklü bir bağış yaptı. Çok üzgün. Yardım yaptığını da söylemek istemedi. Ancak onun güzel kalbini burada söylemeliyim" dedi.
ABD BAŞKANLARI ONA HAYRAN
Dünya Merkez Mutfağı (WCK) adlı bir yardım kuruluşu da olan Jose Andres, daha önce Haite depreminde ve Ukrayna savaşında da o zor şartlardaki bölgeye gidip, yemek dağıtmıştı. Birçok ABD Başkanı Şef Andres'i tebrik etti.
BİRLİKTE AĞLADIK
Türkiye'de depremen ne kadar büyük bir yıkıma neden olduğunu gördüklerini belirten yabancı arama-kurtarma ekipleri yavaş yavaş ülkelerine dönüyor. Bunlardan biri de Macaristan. Ekip liderlerinden Mark Szabo, hayatın ne kadar değerli olduğunu anladığını söyledi. Szabo enkaz başında çok zor kararlar vermek zorunda kaldıklarını, bunun ruhsal yorgunluğunun ağır olduğunu, "Enkazda çocukları kalan babanın yakarışlarına dayanmak kolay değil mesela. Ya da enkaz altında üç metre ötede babalarıyla konuşan iki kardeşi duyuyorsunuz, yüreğiniz parçalanıyor. Enkazdan bir çocuğu çıkarmayı başardık. O zaman ekibimizin şefi, ki bir baba, enkazdan kurtardığımız çocuğun babasıyla birlikte ağladı. Biz de gözyaşlarımızı tutamadık" dedi.