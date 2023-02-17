Süper köpekler 1322 kişinin enkazdan çıkartılmasını sağladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık (7.7) ve Elbistan (7.6) ilçelerinde 6 Şubat Pazartesi meydana gelen iki büyük deprem, Tülkemizin 10 ilinde büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık 80 bin kişi kurtarma çalışmalarına katılırken, yurt dışından gelen ekiplerin köpekleri de inanılmaz işlere imza attı. 196 köpek bin 322 kişinin enkazda sağ olarak çıkartılmasını sağladı. Bu özel köpekler, enkazda sağ veya ölü birinin kokusunu ayırt edebiliyor, temiz havaya çıkmış birinin kokusuyla evde kapana kısılmış birinin kokusunu anlayabiliyor.
CEMİLE TEYZEYİ KURTARDILAR
Kahramanmaraş'ta depremin 227'inci saatinde enkaz altından mucizevi bir şekilde çıkarılan 74 yaşındaki Cemile Kekeç'in kurtarılışının perde arkası ortaya çıktı. Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, 'Hachiko ve Max' adlı köpeklerle yaptığı canlı aramasın sayesinde tam birçok kişi enkazdan sağ olarak çıkartıldı. 'Hachiko' ile 'Max' ve ekibi 43 noktada 80 kişinin canlı bir şekilde enkazdan çıkarılmasını sağladığı öğrenildi.
İSVİÇRE: 6 yaşında golden retriever cinsi Killian, 17 kişinin hayatını kurtardı.