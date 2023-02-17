Süper köpekler 1322 kişinin enkazdan çıkartılmasını sağladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık (7.7) ve Elbistan (7.6) ilçelerinde 6 Şubat Pazartesi meydana gelen iki büyük deprem, Tülkemizin 10 ilinde büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık 80 bin kişi kurtarma çalışmalarına katılırken, yurt dışından gelen ekiplerin köpekleri de inanılmaz işlere imza attı. 196 köpek bin 322 kişinin enkazda sağ olarak çıkartılmasını sağladı. Bu özel köpekler, enkazda sağ veya ölü birinin kokusunu ayırt edebiliyor, temiz havaya çıkmış birinin kokusuyla evde kapana kısılmış birinin kokusunu anlayabiliyor.