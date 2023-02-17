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    Mucizenin adı Birce bebek! Depremde 5'inci kattan yere uçtu! Saatlerce enkazlar içinde uyudu, kedi miyavlamasıyla kurtuldu

    Birce bebek depremde 5’inci kattan yere uçtu. Saatlerce bir binanın enkazında uyudu. Kedi sesini duyup olay yerine giden ekipler tarafından bulundu... Günler sonra annesine kavuştu. Kızını kucaklayan Nilay Fansa, gözyaşlarına boğuldu: Onun öldüğünü sanıyorduk.

    Mucizenin ta’Birce’si

    Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ili yıktı geçti. Acısı da gözyaşı da 85 milyonu etkiledi. Ancak enkazlardan gelen mucize haberleri acımızı az da olsa dindirdi. Onlardan biri de Birce bebekti... 6 aylık yavrunun kurtuluş hikayesi film gibiydi... Hatay Antakya'da yaşayan Fansa Ailesi'nin oturduğu bina depremde adeta yere indi. Bu sırada Birce 5 katlı binadan düşerken ailesi enkazın içindeydi. Arama kurtarma faaliyeti başlatan ekipler bir kedinin miyavlamasına dikkat kesildi.



    DUA EDERKEN...
    Sesi takip eden ekipler karşılarında kediyi değil Birce'yi görünce şoka girdi. Dünyalar tatlısı bebek hemen Adana'daki hastaneye sevk edildi. Ailesi de 33 saat sonra enkazdan çıkartıldı ancak bir ablası hayatını kaybetmişti. Depremdem 10 gün sonra annesiyle bir araya gelen Birce bebeğin gülümsemesi herkesi derinden etkiledi. Anne Nilay Fansa'nın sözleri ise herkesi yıktı geçti: Eşim, ben ve diğer kızım enkazdan sağ çıktık. Ancak diğer kızımı kaybettim. Birce'nin de öldüğünü düşünürken ona yeniden sarılmak inanılır gibi değil. Çünkü umutlarımız tükenmişti. Ben enkazda dua ederken bir vatandaş yanıma geldi. 'Ben bebeğin çıkartıldığını gördüm' dedi. Ardından yetkililerle temas kurup evladımızı aramaya başladık.



    SAĞLIK DURUMU İYİ
    Üniversite hastanesine teslim edildiğini, oradan da Adana'ya gönderildiğini öğrendik. Hemen Adana'ya gittik. Birce'yi ilk gördüğümde kendinde değildi çünkü beyin kanaması geçirmişti. Yanında sadece iki dakika durabildi. Çünkü çok ağır ilaçlar alıyordu ama şimdi durumu çok iyi. Allah'ım benim için diğer kızımdan sonra teselli verdi. Kızımızı sahipsiz bırakmayan devletimize, onu tedavi eden doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yaşadığım mutluluğu anlatacak kelime yok...

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    Haberler Yaşam Mucizenin adı Birce bebek! Depremde 5'inci kattan yere uçtu! Saatlerce enkazlar içinde uyudu, kedi miyavlamasıyla kurtuldu
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