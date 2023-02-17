Mucizenin adı Birce bebek! Depremde 5'inci kattan yere uçtu! Saatlerce enkazlar içinde uyudu, kedi miyavlamasıyla kurtuldu





DUA EDERKEN...

Sesi takip eden ekipler karşılarında kediyi değil Birce'yi görünce şoka girdi. Dünyalar tatlısı bebek hemen Adana'daki hastaneye sevk edildi. Ailesi de 33 saat sonra enkazdan çıkartıldı ancak bir ablası hayatını kaybetmişti. Depremdem 10 gün sonra annesiyle bir araya gelen Birce bebeğin gülümsemesi herkesi derinden etkiledi. Anne Nilay Fansa'nın sözleri ise herkesi yıktı geçti: Eşim, ben ve diğer kızım enkazdan sağ çıktık. Ancak diğer kızımı kaybettim. Birce'nin de öldüğünü düşünürken ona yeniden sarılmak inanılır gibi değil. Çünkü umutlarımız tükenmişti. Ben enkazda dua ederken bir vatandaş yanıma geldi. 'Ben bebeğin çıkartıldığını gördüm' dedi. Ardından yetkililerle temas kurup evladımızı aramaya başladık.