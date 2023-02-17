Japon arama kurtarma ekibi hayatını kaybedenler için İstanbul Havalimanı’nda saygı duruşunda bulundu

Kahramanmaraş'ta iki ayrı deprem nedeniyle ülkemize gelerek arama- kurtarma faaliyetlerine katılan ekipler ülkelerine dönmeye başladı. Japon arama kurtarma ekibi de dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçağa binmeden önce sıraya geçen ekipler, depremde hayatını kaybedenler için şapkalarını çıkararak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra uçaklarına binen ekipler ülkemizden ayrıldı. O duygu dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
SİZİ ÇOK SEVİYORUZ
İyi ki varsınız.
Big in Japan...
Teşekkürler size, bizi onurlandırdınız.
Yüreğiniz ne kadar güzel, ne kadar umut verici.
Sizi çok seviyoruz.
19 ÜLKEDE ÖLÜM ACISI
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın dışında büyük yıkımın yaşandığı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bini aştı. Amerikan medyası, Türkiye'de hayatını kaybedenler arasında 19 farklı ülkenin vatandaşı olduğunu yazdı. Aralarında Rus, Ukrayna, Polonya, Fransa, Kamerun, Kongo ve Belarus vatandaşının enkaz altında can verdiği belirtildi. Türk yetkililerin, ölen ülke vatandaşlarının büyükelçilikleriyle temasa geçtiği ve kimlik bildirimi yaptığı ifade edildi.