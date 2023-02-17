Japon arama kurtarma ekibi hayatını kaybedenler için İstanbul Havalimanı’nda saygı duruşunda bulundu





ANMALAR SÜRÜYOR

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, bir dijital panoda Kahramanmaraş depremiyle ilgili mesajlara yer verildi.Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde, depremzedeler için dua programı düzenlendi. Washington'da ise ilköğretim öğrencileri, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşan depremler nedeniyle topladıkları yardımları Türk Büyükelçiliği'ne teslim etti.



FELAKETİ GÖRDÜK

İspanya Valencia İtfaiyesi arama kurtarma ekibi başkanı Salvador Luque, "Yola çıktığımızda böyle bir felaketle karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmemişti. Gerçekten çok yıkıcı bir deprem yaşanmış. Ancak belki de hayatlarının en zor döneminde bile Türk halkı bize çok cömert ve misafirperver davrandı. Elimizden geldiği kadar birçok kişiyi enkazdan sağ çıkardık. Umarım dünyanın hiçbir yerinde bir daha böyle felaket yaşanmaz" dedi.

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