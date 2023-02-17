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    Japon arama kurtarma ekibi hayatını kaybedenler için İstanbul Havalimanı’nda saygı duruşunda bulundu

    Depremin ardından jet hızıyla arama kurtarma çalışmaları için gelen Japon arama kurtarma ekibi, dün ülkelerine döndü. Tüm ekip, hayatını kaybedenler anısına İstanbul Havalimanı’nda saygı duruşunda bulundu.

    Saygılar bizden

    Kahramanmaraş'ta iki ayrı deprem nedeniyle ülkemize gelerek arama- kurtarma faaliyetlerine katılan ekipler ülkelerine dönmeye başladı. Japon arama kurtarma ekibi de dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçağa binmeden önce sıraya geçen ekipler, depremde hayatını kaybedenler için şapkalarını çıkararak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra uçaklarına binen ekipler ülkemizden ayrıldı. O duygu dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı.



    SİZİ ÇOK SEVİYORUZ
    İyi ki varsınız.
    Big in Japan...
    Teşekkürler size, bizi onurlandırdınız.
    Yüreğiniz ne kadar güzel, ne kadar umut verici.
    Sizi çok seviyoruz.



    19 ÜLKEDE ÖLÜM ACISI
    Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın dışında büyük yıkımın yaşandığı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bini aştı. Amerikan medyası, Türkiye'de hayatını kaybedenler arasında 19 farklı ülkenin vatandaşı olduğunu yazdı. Aralarında Rus, Ukrayna, Polonya, Fransa, Kamerun, Kongo ve Belarus vatandaşının enkaz altında can verdiği belirtildi. Türk yetkililerin, ölen ülke vatandaşlarının büyükelçilikleriyle temasa geçtiği ve kimlik bildirimi yaptığı ifade edildi.



        TÜRKLER ÇOK ÖZEL
        Avustralyalı gazeteci Allyson Horn, deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden insanların yaşadıkları acılara rağmen kendilerine ev sahipliği yapmasından çok etkilendiğini anlattı: Bizi gördüklerinde o kadar zor durumda olmalarına rağmen durumumuzun nasıl olduğunu sorup yemek ve su ikram etmeye çalıştılar. Çok özel insanlarg ördüm. Bu beni çok etkiledi.



        ANMALAR SÜRÜYOR
        ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, bir dijital panoda Kahramanmaraş depremiyle ilgili mesajlara yer verildi.Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde, depremzedeler için dua programı düzenlendi. Washington'da ise ilköğretim öğrencileri, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşan depremler nedeniyle topladıkları yardımları Türk Büyükelçiliği'ne teslim etti.

        FELAKETİ GÖRDÜK
        İspanya Valencia İtfaiyesi arama kurtarma ekibi başkanı Salvador Luque, "Yola çıktığımızda böyle bir felaketle karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmemişti. Gerçekten çok yıkıcı bir deprem yaşanmış. Ancak belki de hayatlarının en zor döneminde bile Türk halkı bize çok cömert ve misafirperver davrandı. Elimizden geldiği kadar birçok kişiyi enkazdan sağ çıkardık. Umarım dünyanın hiçbir yerinde bir daha böyle felaket yaşanmaz" dedi.

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        Haberler Yaşam Japon arama kurtarma ekibi hayatını kaybedenler için İstanbul Havalimanı’nda saygı duruşunda bulundu
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