Düğün ve ölüm! Evlendikleri gün hayatlarını kaybettiler

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Geriye ise acı hikayeler kaldı. Kurulan çadır kentlerde kalan ailelerin ibretlik hikayeleri yürekleri sızlattı. Depremden köpeklerinin kendilerini kurtardığı dile getiren Elif Belli, "Yatıyorduk, bir tane köpeğimiz var onun sayesinde hayattayız, o bizi uyandırdı" dedi. 3.5 aylık yeğeni Asel bebeğe, düğün günü vefat eden halasının ismini verdiklerini kaydeden Belli, "Depremin olduğu günün akşamı düğün oldu. Pazar günü Elif ile Halil İbrahim'in düğünüydü. Kendisi İskenderun'da ev tuttu. Normalde Antakyalılar. Kısmet, 'Ecel geliyorum' demez, orada vefat etti. Düğün günü İskenderun'da tuttuklarıevde öldü" dedi.