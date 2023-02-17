Düğün ve ölüm! Evlendikleri gün hayatlarını kaybettiler

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Geriye ise acı hikayeler kaldı. Kurulan çadır kentlerde kalan ailelerin ibretlik hikayeleri yürekleri sızlattı. Depremden köpeklerinin kendilerini kurtardığı dile getiren Elif Belli, "Yatıyorduk, bir tane köpeğimiz var onun sayesinde hayattayız, o bizi uyandırdı" dedi. 3.5 aylık yeğeni Asel bebeğe, düğün günü vefat eden halasının ismini verdiklerini kaydeden Belli, "Depremin olduğu günün akşamı düğün oldu. Pazar günü Elif ile Halil İbrahim'in düğünüydü. Kendisi İskenderun'da ev tuttu. Normalde Antakyalılar. Kısmet, 'Ecel geliyorum' demez, orada vefat etti. Düğün günü İskenderun'da tuttuklarıevde öldü" dedi.
CAN CANA YAN YANA
Bolu'da görev yapan Ziraat Mühendisi Niymet-Hüseyin Zeynal Kutlu çifti, 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne çocukları Meryem Büşra (27) ve Gültekin (26) ile birlikte yakalandı. Adıyaman'a yerleşen çiftin Metin adlı bir çocuğu daha dünyaya geldi. Aile, Meryem ile Gültekin'i okutarak doktor olmalarını sağladı. Ailenin üçüncü çocuğu Metin (20) de tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi. Aile, deprem felaketine Adıyaman'daki Alitaşı Mahallesi'nde yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği Bozbey Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandı. 5'i de hayatını kaybetti. Saffet AZAK
19.1 METRELİK KORKU
Kahramanmaraş merkezli depremler, pek çok binayı yıktı. Yapılar kadar yollarda da dev çukurlara yol açtı. ABD'nin önde gelen bilimsel kurumlarından Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), felaketin boyutunu ortaya seren uydu görüntüsüyle birlikte bir analizi paylaştı. İlk depremde en fazla 7,5 metrelik, ikinci depremde ise en fazla 11,6 metrelik bir yer değiştirmeye uğradığını açıkladı. Toplam 19.1 metre kaydığını tespit etti.