Gaziantep'te 50 cana mezar olan apartmanla ilgili şok iddia! Soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 50 kişiye mezar olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir binanın kolonlarının kesildiği iddia edildi. Yıkılan binada 5 yakınını kaybeden Ahmet Yitmez isimli vatandaş, kolonların bina altında faaliyet gösteren spor salonu tarafından kesildiğini öne sürdü.
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Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı'nın kesilen kolonlar nedeniyle yıkıldığını ve yakınlarını kaybettiğini söyleyen Ahmet Yitmez isimli vatandaş, "Bu binada yaşayan 73 kişiden 50'si hayatını kaybetti. Benim ailem de ikinci katta yaşıyordu. Kayınbabam, baldızım ve 3 çocuğu burada hayatını kaybetti. Bu bina ile ilgili 2 kolonun kesildiği bize söylendi.