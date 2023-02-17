Gaziantep'te 50 cana mezar olan apartmanla ilgili şok iddia! Soruşturma başlatıldı

Bina sahiplerine sorduk bu iddiayı ama yok dediler. Binanın altında spor salonu varmış ve bu salon için kolon kesilmiş. En kısa zamanda bu işin soruşturulmasını ve varsa sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Benim burada 5 tane canım gitti. Bu binada ölenler arasında polis, asker, öğretmen, işçi, yani her kesimden vatandaşımız vardı. Bu işin peşini bırakmasınlar, üstünü kapatmasınlar" diye konuştu.