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    • Yaşam
    • 17.02.2023 11:20
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    • 17.02.2023 11:34
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    Gaziantep'te 50 cana mezar olan apartmanla ilgili şok iddia! Soruşturma başlatıldı

    Son dakika deprem haberleri | Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Gaziantep'te yıkılan ve 50 kişiye mezar olan bir binanın kolonlarının kesildiği iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    50 cana mezar olan apartmanla ilgili şok iddia

    Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 50 kişiye mezar olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir binanın kolonlarının kesildiği iddia edildi. Yıkılan binada 5 yakınını kaybeden Ahmet Yitmez isimli vatandaş, kolonların bina altında faaliyet gösteren spor salonu tarafından kesildiğini öne sürdü.



    Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik deprem Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de ciddi yıkıma yol açtı. Deprem nedeniyle ilçede yüzlerce bina yerle bir olurken, depremin şiddetine dayanamayarak yıkılan bazı binalarla ilgili şok iddialar ortaya atıldı.



    "BENİM 5 CANIM GİTTİ, POLİS, ASKER ÖĞRETMENLER ÖLDÜ, SORUMLULARI BULUNSUN"
    Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı'nın kesilen kolonlar nedeniyle yıkıldığını ve yakınlarını kaybettiğini söyleyen Ahmet Yitmez isimli vatandaş, "Bu binada yaşayan 73 kişiden 50'si hayatını kaybetti. Benim ailem de ikinci katta yaşıyordu. Kayınbabam, baldızım ve 3 çocuğu burada hayatını kaybetti. Bu bina ile ilgili 2 kolonun kesildiği bize söylendi.

        Bina sahiplerine sorduk bu iddiayı ama yok dediler. Binanın altında spor salonu varmış ve bu salon için kolon kesilmiş. En kısa zamanda bu işin soruşturulmasını ve varsa sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Benim burada 5 tane canım gitti. Bu binada ölenler arasında polis, asker, öğretmen, işçi, yani her kesimden vatandaşımız vardı. Bu işin peşini bırakmasınlar, üstünü kapatmasınlar" diye konuştu.



        Öte yandan, söz konusu binada kolon kesildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Gaziantep'te 50 cana mezar olan apartmanla ilgili şok iddia! Soruşturma başlatıldı
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