50 milyar bağış yaptığı açıklanmıştı! Gerçek sonradan ortaya çıktı





GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Herkesin araştırmaya başladığı "Yeni Çamoluk Otomotiv"in sahibi de konuyla ilgili birçok mesaj almaya başladı. Daha sonra babasına gelen mesajları gören firmanın sahibi Hamit Duras'ın oğlu Mahmut Duras sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bağışlanan rakamın 50 bin TL olduğunu ifade etti. Mahmut Duras ise olayı şöyle anlattı: "Telefon düşmeyince komşusu olan ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı cep telefonundan aradığını aktaran Duras, "Hocama; 'Bende bir yardımda bulunmak istiyorum' dedim. Daha sonra hocamıza 50 milyar bağış yapacağımı söyledim. Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim. Aslında 50 bin TL demek istedim" dedi.