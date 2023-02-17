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    50 milyar bağış yaptığı açıklanmıştı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

    Deprem bölgesine yardım için gerçekleştirilen “Türkiye Tek Yürek” ortak yayınında “Yeni Çamoluk Otomotiv”in 50 milyar TL bağış yaptığı açıklandı. Daha sonra bu yüksek miktardaki yardımın 50 bin TL olduğu anlaşıldı. Firma sahibi “Heyecandan yanlış telaffuz ettim” dedi.

    Bağış heyecanı

    Bütün Türkiye'nin tek yürek olduğu yardım gecesinde milyarlarca lira para bağış toplandı. Kimi kumbarasını kırdı, kimi maaşından feragat etti. Herkesin yardım yarışına girdiği yayında yüzümüzü tebessüm ettirecek bir olay yaşandı. Binlerce kişinin bağlanarak yardımda bulunduğu bağış kampanyasına 50 milyar TL bağış yapacağını açıklayan "Yeni Çamoluk Otomotiv" bir anda herkesi şaşırtarak gündem oldu. Firmayla ilgili araştırmalara başlayan kişiler "Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kimdir, firma değeri ne kadar?" gibi soruları sormaya başladı.



    GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI
    Herkesin araştırmaya başladığı "Yeni Çamoluk Otomotiv"in sahibi de konuyla ilgili birçok mesaj almaya başladı. Daha sonra babasına gelen mesajları gören firmanın sahibi Hamit Duras'ın oğlu Mahmut Duras sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bağışlanan rakamın 50 bin TL olduğunu ifade etti. Mahmut Duras ise olayı şöyle anlattı: "Telefon düşmeyince komşusu olan ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı cep telefonundan aradığını aktaran Duras, "Hocama; 'Bende bir yardımda bulunmak istiyorum' dedim. Daha sonra hocamıza 50 milyar bağış yapacağımı söyledim. Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim. Aslında 50 bin TL demek istedim" dedi.



    TWITTER'DA TT OLDU
    Bu olayı gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Rothschild ve Rockfeller'den sonra dünyanın en zengin ailesi Çamoluk'muş" gibi yorumlar yaparak tebessüm ettirdi.

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    Deprem bölgesinde son durum!
    Haberler Yaşam 50 milyar bağış yaptığı açıklanmıştı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
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