Tarihi ders

ASRIN felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, 10 ili etkiledi. Çok sayıda yapı yıkıldı. Adıyaman Kahta sınırlarında yer alan Roma İmparatoru Septimius Severius (M.S 192- 211) zamanında 16. Lejyon tarafından Cendere Çayı üzerine inşa edilen köprü ise hasar bile görmeden sağlam kaldı. 92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde, iki kaya üzerine oturtulmuş, harç kullanılmadan yapılan Cendere Köprüsü'nün ayaktaki hali, çevredekileri şaşırttı.
- Yaşam
- 16.02.2023 Gazete