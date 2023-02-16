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    Tarihi ders

    Adıyaman’daki depremde birçok yeni yapı yıkıldı. Roma dönemine ait tarihi Cendere Köprüsü ise depremde hasar bile almadan ayakta kalmayı başardı

    Tarihi ders
    ASRIN felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, 10 ili etkiledi. Çok sayıda yapı yıkıldı. Adıyaman Kahta sınırlarında yer alan Roma İmparatoru Septimius Severius (M.S 192- 211) zamanında 16. Lejyon tarafından Cendere Çayı üzerine inşa edilen köprü ise hasar bile görmeden sağlam kaldı. 92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde, iki kaya üzerine oturtulmuş, harç kullanılmadan yapılan Cendere Köprüsü'nün ayaktaki hali, çevredekileri şaşırttı.
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