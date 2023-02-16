Yer: Hatay... Savaş gemisinde doğan ilk bebek oldu!

Hatay'da Murat ve Merve Açıkbaş çifti, depremden son anda kurtuldu. Ancak 9 aylık hamile olan genç kadının sancısı tuttu. Ambulansa konuldu.
EKİPLER, hastaneye çevrilen TCG Bayraktar gemisine gitmeyi uygun buldu. Açıkbaş, yavrusunu burada doğurdu. Minik "Hatice", dünyada savaş gemisinde doğan ilk bebek oldu!
MUSTANG BAĞIŞLADI
SARAY taraftarı Emre Karakaya, 1973 model Mustang Mach 1 model klasik otomobiliyle Nef Stadyumu'na geldi. Aracını, depremzedelere bağışladığını söyledi. Klasik otomobilin 2 milyon lira olduğu öğrenildi!
TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR ZORLUKLARI YENER!
ASKERLİĞİ sırasında 1 yıl Diyarbakır'da kalan Popovich, yardım çağrısı yaptı: O güzel insanları tanıyorum. Yardım etmenin bir yolunu bulun!
METE Gazoz, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığı oku satışa çıkardı. Buradan gelecek parayı depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.
NOTLAR:
BORSA İstanbul dün açıldı. Şirketler, 24 milyar TL'lik hisseyi geri aldı.
MADONNA, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.
METALLICA, afetzedelere 250 bin dolar bağışladı.
BURSA Emlak Müşavirleri Derneği, 120 daireyi ücretsiz açtı.
UZMANLAR açıkladı: Çifte depremde yer kabuğu 7.3 metre kaydı.
G.KORELİ ekipten not: Bir kişiyi daha kurtaramadığım için çok üzgünüm.
PROF. KANEDA: Aynı günde 2 deprem bir ilk!
EKİPLER, hastaneye çevrilen TCG Bayraktar gemisine gitmeyi uygun buldu. Açıkbaş, yavrusunu burada doğurdu. Minik "Hatice", dünyada savaş gemisinde doğan ilk bebek oldu!
MUSTANG BAĞIŞLADI
SARAY taraftarı Emre Karakaya, 1973 model Mustang Mach 1 model klasik otomobiliyle Nef Stadyumu'na geldi. Aracını, depremzedelere bağışladığını söyledi. Klasik otomobilin 2 milyon lira olduğu öğrenildi!
TÜRKİYE GÜÇLÜDÜR ZORLUKLARI YENER!
ASKERLİĞİ sırasında 1 yıl Diyarbakır'da kalan Popovich, yardım çağrısı yaptı: O güzel insanları tanıyorum. Yardım etmenin bir yolunu bulun!
METE Gazoz, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığı oku satışa çıkardı. Buradan gelecek parayı depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.
NOTLAR:
BORSA İstanbul dün açıldı. Şirketler, 24 milyar TL'lik hisseyi geri aldı.
MADONNA, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.
METALLICA, afetzedelere 250 bin dolar bağışladı.
BURSA Emlak Müşavirleri Derneği, 120 daireyi ücretsiz açtı.
UZMANLAR açıkladı: Çifte depremde yer kabuğu 7.3 metre kaydı.
G.KORELİ ekipten not: Bir kişiyi daha kurtaramadığım için çok üzgünüm.
PROF. KANEDA: Aynı günde 2 deprem bir ilk!