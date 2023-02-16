Sosyal medyada olay yaratan üçgen bina! Depremde çökme riski var mı? Tartışılan binanın müteahhidi konuştu: Dava açacağız

'BİNAYLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK, MEMNUNUZ'

Binanın aynı zamanda toprak sahibi olan apartman sakini Fikret Savaş ise, "Ben de burada oturuyorum. Binayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz da. Sosyal medyaya düşmüş, sorun ne, amaç ne bilemiyorum. Kardeşimin de dairesi var burada, o da kiradaydı. Burada kalan herkes, kiracılar kendi rızasıyla gelip gidiyorlar zaten" diye konuştu.

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