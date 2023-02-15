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    • Yaşam
    • 15.02.2023 18:09
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    • 15.02.2023 18:10
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    İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı önüne silahlı kavga! Valilik açıklama yaptı

    Son dakika haberleri... İstanbul Pendik'te Şahkulu Sultan Dergahı Pendik Şubesi önünde silahlı yaralama olayı yaşandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede olayın; deprem bölgesine gönderilecek yardım TIR'ının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

    Pendik’te silahlı kavga! Valilik açıklama yaptı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderilmek üzere İstanbul Pendik'te hazırlanan yardımların yüklendiği tırın yolu kapattığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Pendik'teki Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı'nın önüne gelen tır, depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini almak üzere durdu.

    Bu sırada yoldan geçmek isteyen otomobildeki kişi ile görevliler arasında tartışma çıktı.

    TARTIŞMA SONRASI SİLAH ÇEKİLDİ
    Tartışma sırasında yanındaki silahla M.E'yi bacağından yaralayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

    Olaya ilişkin inceleme başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Yaralanan M.E. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde silahlı yaralama ihbarı alındığı belirtildi.

    YOL VERME KAVGASI
    Olay yerine ivedilikle güvenlik ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

    "Yapılan incelemede olayın deprem bölgesine gönderilecek yardım tırının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır. Tartışma sırasında silahla yaralanan M.E. adlı vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

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    Besleme Demirtaş
    Haberler Yaşam İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı önüne silahlı kavga! Valilik açıklama yaptı
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