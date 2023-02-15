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    Arama kurtarma çalışmalarına destek için gelen yabancı ekipler hayran kaldı

    Asrın felaketinin ardından destek için Türkiye’ye koşan ABD’li, Fransız, İspanyol arama kurtarma ekipleri Türk halkının dayanışmasına övgü yağdırdı, ‘Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz’ dedi...

    Böyle millet görmedik

    Ülkemizin 10 ilini vuran deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerden, Türk halkının dayanışmasına ve tavrına övgüler geldi. Hem 1999'da Marmara bölgesindeki hem de son yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler için ülkemize gelen Fransız Afet Kurtarma Grubu (GSCF) Derneği'nin Kurucu Başkanı Thierry Velu, "1999'da Marmara depreminin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmış, Türklerin dayanışmasından etkilenmiştim. Yine bir deprem ve yaşattığı dehşete rağmen, bizlere olağanüstü bir teveccüh gösterdiniz. Bizlere kalbinizi açtığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



    BU ÜLKE İNANILMAZ DAYANIKLI
    Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren ABD'li arama kurtarma ekibi üyesi John Morrison, NBC kanalında yayınlanan The Today Show'da, "Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz" dedi.



    BÜYÜK SEVGİ GÖRDÜK
    Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına yardım eden İspanyol ekipleri de Türk halkından olağanüstü bir dayanışma gördüklerini belirtti. Sınır Tanımayan İtfaiyeciler ekibinden Cinthia Morales, "İyi bir iş çıkardığımız için memnun bir şekilde dönüyoruz. Çok zordu ve gücümüzün el verdiği ölçüde, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Türk yetkililerle ve gönüllülerle çok iyi bir şekilde, koordineli çalıştık. Tüm Türk halkından sevgi gördük ve bize sevgi dolu duygularını hep hissettirdiler. Gerçekten her türlü çabayı gösterdik. Bu yüzden vicdanımız rahat şekilde dönüyoruz" şeklinde konuştu.



        OLAĞANÜSTÜ DAYANIŞMA
        İspanyol ekibin diğer üyelerinden Florentino Luque ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Türklerin bizimle olağanüstü bir dayanışma gösterdiklerini söylememiz gerek. İlk andan itibaren bize karşı çok büyük bir sevgileri vardı. Çok iyi davrandılar. Her şeyimizi kolaylaştırdılar, yardımcı oldular. Türk halkıyla yaşadığımız tecrübe bizim için olağanüstüydü. Her anımızda yanımızda olup bize yardım etmeye gayret gösterdiler."



        BAKAN KIZI ILKA CANLA BAŞLA ÇALIŞTI
        Şubat'ta Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için gelen ekiplerin arasında Macarlar da yer aldı. Macaristan Kamu Diplomasisi ve İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Zoltan Kovacs'ın kızı Ilka'nın köpeği Nila ile birlikte çalışmalara katıldığı ortaya çıktı. Kovacs, 167 kişilik Macar grubunun enkaz altında kalan 35 kişiyi kurtardığını duyurdu. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Macar ekiplerinin Türkiye'de çalışmalarını sonlandırdığını aktardı. Budapeşte Büyükelçiliği de Macaristan'a teşekkür etti.



        İLK 1 SAAT KORKUNÇTU
        İspanyol medyası, 10 ili vuran depremlerin ardından enkazdan sağ çıkanların anlattıklarını derledi:
        İlk 1 saat çok korkunç. Ancak sonra o halde yaşamaya başlıyorsunuz. Enkazın dışından gelen her sesle umutlanıyorsunuz. Uykuya dalıyorsun, sonra uyanıyorsun aynı korku tekrar başlıyor. 'Kurtulursam, dışarda neler yapacağım' diye düşünüyorsun. Dışarda yaptığın hataların aklına geliyor.
        Kendine geldiğin anda ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Korku, panik ne yapacağını bilemiyorsun. Sonra Allah güç veriyor. Beklemeye başlıyorsun, bir süre sonra yiyecek, su aklına geliyor. Çünkü enkazın altı toz duman, zor nefes alıyorsun. Ancak soğuk değildi. Sesini duyurduğun anda hem kurtulacağını hissediyorsun ama o andan itibaren her şey tekrar başa dönüyor. Kurtulana kadar geçen o süre yıllar gibi.
        Enkazda olduğumu ilk anladığım an bir daha dışarıya çıkamayacağımı düşündüm. Sesimi duyurmaya çalıştım ama olmadı. Kımıldamadan beklemek zorunda kalıyorsun. İşte mücadele orada başlıyor. Pes ettiğin anlar oluyor. Ancak zaman zaman bir umut diyorsun içinden. Enkazda olduğunu tespit ettikleri anda kalbin hızla atmaya başlıyor.



            İspanya'dan gelen kurtarma ekibi görevini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Ekip ayrılırken iki ülkenin bayrağını açarak poz verdi.



            Kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekiplerden birisi de ABD'li uzmanlardı. Kadınlı erkekli ekip birçok enkazda çalışma yaptı.

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