Arama kurtarma çalışmalarına destek için gelen yabancı ekipler hayran kaldı

Ülkemizin 10 ilini vuran deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerden, Türk halkının dayanışmasına ve tavrına övgüler geldi. Hem 1999'da Marmara bölgesindeki hem de son yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler için ülkemize gelen Fransız Afet Kurtarma Grubu (GSCF) Derneği'nin Kurucu Başkanı Thierry Velu, "1999'da Marmara depreminin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmış, Türklerin dayanışmasından etkilenmiştim. Yine bir deprem ve yaşattığı dehşete rağmen, bizlere olağanüstü bir teveccüh gösterdiniz. Bizlere kalbinizi açtığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
BU ÜLKE İNANILMAZ DAYANIKLI
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren ABD'li arama kurtarma ekibi üyesi John Morrison, NBC kanalında yayınlanan The Today Show'da, "Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz" dedi.
BÜYÜK SEVGİ GÖRDÜK
Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına yardım eden İspanyol ekipleri de Türk halkından olağanüstü bir dayanışma gördüklerini belirtti. Sınır Tanımayan İtfaiyeciler ekibinden Cinthia Morales, "İyi bir iş çıkardığımız için memnun bir şekilde dönüyoruz. Çok zordu ve gücümüzün el verdiği ölçüde, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Türk yetkililerle ve gönüllülerle çok iyi bir şekilde, koordineli çalıştık. Tüm Türk halkından sevgi gördük ve bize sevgi dolu duygularını hep hissettirdiler. Gerçekten her türlü çabayı gösterdik. Bu yüzden vicdanımız rahat şekilde dönüyoruz" şeklinde konuştu.