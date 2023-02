Arama kurtarma çalışmalarına destek için gelen yabancı ekipler hayran kaldı

İLK 1 SAAT KORKUNÇTU

İspanyol medyası, 10 ili vuran depremlerin ardından enkazdan sağ çıkanların anlattıklarını derledi:

İlk 1 saat çok korkunç. Ancak sonra o halde yaşamaya başlıyorsunuz. Enkazın dışından gelen her sesle umutlanıyorsunuz. Uykuya dalıyorsun, sonra uyanıyorsun aynı korku tekrar başlıyor. 'Kurtulursam, dışarda neler yapacağım' diye düşünüyorsun. Dışarda yaptığın hataların aklına geliyor.

Kendine geldiğin anda ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Korku, panik ne yapacağını bilemiyorsun. Sonra Allah güç veriyor. Beklemeye başlıyorsun, bir süre sonra yiyecek, su aklına geliyor. Çünkü enkazın altı toz duman, zor nefes alıyorsun. Ancak soğuk değildi. Sesini duyurduğun anda hem kurtulacağını hissediyorsun ama o andan itibaren her şey tekrar başa dönüyor. Kurtulana kadar geçen o süre yıllar gibi.

Enkazda olduğumu ilk anladığım an bir daha dışarıya çıkamayacağımı düşündüm. Sesimi duyurmaya çalıştım ama olmadı. Kımıldamadan beklemek zorunda kalıyorsun. İşte mücadele orada başlıyor. Pes ettiğin anlar oluyor. Ancak zaman zaman bir umut diyorsun içinden. Enkazda olduğunu tespit ettikleri anda kalbin hızla atmaya başlıyor.