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    İki hemşirenin kahramanlığı, dünyaya örnek oldu

    Depremde, kuvözdeki bebekleri koruyan Devlet Hemşire’yi yabancı basın manşet yaptı. Herkes kaçarken acil servisteki çocukları kucaklayarak dışarıya çıkaran hemşire Şeyma da taktir topladı.

    Kaçmak aklıma gelmedi

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşir Devlet Nizam'ın hareketi, sınırları aştı. Nizam, o günü anlattı: "Koşarak kuvözleri tutmaya çalıştım. Çünkü bebekler düşer diye korktum. O an kaçmak aklıma bile gelmedi" ifadesini kullandı. Kahraman hemşireyi, Daily Mail bile haber yaptı...



    VİCDAN AZABINDAN ÖLÜRDÜM
    İnayet Topçuoğlu Hastanesi Hemşiresi Şeyma Alakuş, depremi hisseder hissetmez hastalarının bulunduğu odaya koşarak tüm Türkiye'ye duygulandırdı. TAKVİM'e konuşan Alakuş, "Sarsıntıyı hissettiğim an acildeki çocuk hastaların yanına koştum. O an tek düşündüğüm onlardı. Sakin olmalarını, hastaneden çıkaramazsam da güvende olmalarını sağlamaya çalıştım. Sarsıntı bittiğinde hepsini dışarı çıkardım" ifadesini kullandı. Alakuş, çocukların çok korktuğunu belirterek "Birini kucağıma aldım. Eğer çıkıp gitseydim, vicdan azabıyla yaşayamazdım" diyerek görevini yaptığını anlattı.



    DERSİMİZ KURTARMA
    İstanbullu hemşire Şeyma Akyol (26) , ilkokulda sınıf öğretmeni olan Sultan Şahin ile kurtarma çalışmalarına katıldı. Yıldızlar Arama Kurtarma (YARKUR) ekibinde görev yapan Akyol, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altındakilere canlı ulaşabilmek adına zamanla yarışıyor. Annesinin de kurucuları arasında yer aldığı ekipte gönüllü olarak görev yapan Akyol, 18 yaşından bu yana insanlara yararlı olmak için arama- kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtiyor. Burcu ŞEN

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