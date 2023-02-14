İki hemşirenin kahramanlığı, dünyaya örnek oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşir Devlet Nizam'ın hareketi, sınırları aştı. Nizam, o günü anlattı: "Koşarak kuvözleri tutmaya çalıştım. Çünkü bebekler düşer diye korktum. O an kaçmak aklıma bile gelmedi" ifadesini kullandı. Kahraman hemşireyi, Daily Mail bile haber yaptı...