Depremin merkezinde hasar görmeyen züccaciye dükkanı şaşkınlık yarattı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde, İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Sara Sitesi, depremde hasar görmeyen yerler arasında yer aldı. Sitedeki bir apartmanın zemininde bulunan ve depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan züccaciye dükkanında yer alan porselen tabaklar dahil hiçbir eşyanın kırılmadığı görüldü. Görüntüyü paylaşan bir vatandaş "Malesef enkazımızın karşısındaki apartmanda hiç bir şey yok. Burada bir tane mağaza var. Mağazanın içindeki her ürün sapasağlam duruyor. Çatal kaşığın yeri bile bozulmamış" ifadesini kullandı.
AVCILAR KORKUTTU
Korkutan görüntü Tekirdağ ve Avcılar'dan geldi. Suların çekilmesiyle 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar, günyüzüne çıktı. İstanbul Avcılar'da da Ambarlı sahilinde deniz 25 metre çekildi. Doç. Dr. Emre Özşahin, "Özellikle Poyraz estiğinde her sene Marmara Denizi'nde görülen çekilmelerdir. İnsanlar bu çekilmeden tedirginlik duymakta. Ancak korkulacak bir durum yok" dedi.
ENKAZDAN ENKAZA
Adıyaman Yavuz Selim Mahallesindeki evinde enkazın altında kalan Onur Mermer'e 4 gün sonra ulaşılabildi. Mermer, 83 saat sonra ekipler tarafından enkazdan yaralı olarak çıkartıldı ve tedavi altına alındı. Akrabaları ve arkadaşları enkaz altında olan Onur Mermer, evde dinlenmek yerine ekiplere yardım için bölgeye gitti. Ş Onur Mermer, "Hastanede 4-5 saat tedavi gördükten sonra taburcu olup eve gittim. Fakat, yakınlarım enkaz altında olduğu için dayanamayıp enkaz yerine geldim. Enkazda akrabalarım, arkadaşlarım ve yakınlarım vardı. Enkazdaki çalışmalara yardım ediyorum. Allah'a çok şükür iyiyim bu günlerde geçecek. Bu acıların da üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.