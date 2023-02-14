Depremin merkezinde hasar görmeyen züccaciye dükkanı şaşkınlık yarattı





ENKAZDAN ENKAZA

Adıyaman Yavuz Selim Mahallesindeki evinde enkazın altında kalan Onur Mermer'e 4 gün sonra ulaşılabildi. Mermer, 83 saat sonra ekipler tarafından enkazdan yaralı olarak çıkartıldı ve tedavi altına alındı. Akrabaları ve arkadaşları enkaz altında olan Onur Mermer, evde dinlenmek yerine ekiplere yardım için bölgeye gitti. Ş Onur Mermer, "Hastanede 4-5 saat tedavi gördükten sonra taburcu olup eve gittim. Fakat, yakınlarım enkaz altında olduğu için dayanamayıp enkaz yerine geldim. Enkazda akrabalarım, arkadaşlarım ve yakınlarım vardı. Enkazdaki çalışmalara yardım ediyorum. Allah'a çok şükür iyiyim bu günlerde geçecek. Bu acıların da üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.