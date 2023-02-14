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    Depremin merkezinde hasar görmeyen züccaciye dükkanı şaşkınlık yarattı

    Kahramanmaraş’taki bir apartmanın zemininde bulunan züccaciye dükkanındaki ürünler, felaketi hasarsız atlattı. Hiçbiri yere dahi düşmedi.

    Tabak tabak güven

    Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde, İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Sara Sitesi, depremde hasar görmeyen yerler arasında yer aldı. Sitedeki bir apartmanın zemininde bulunan ve depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan züccaciye dükkanında yer alan porselen tabaklar dahil hiçbir eşyanın kırılmadığı görüldü. Görüntüyü paylaşan bir vatandaş "Malesef enkazımızın karşısındaki apartmanda hiç bir şey yok. Burada bir tane mağaza var. Mağazanın içindeki her ürün sapasağlam duruyor. Çatal kaşığın yeri bile bozulmamış" ifadesini kullandı.



    AVCILAR KORKUTTU
    Korkutan görüntü Tekirdağ ve Avcılar'dan geldi. Suların çekilmesiyle 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar, günyüzüne çıktı. İstanbul Avcılar'da da Ambarlı sahilinde deniz 25 metre çekildi. Doç. Dr. Emre Özşahin, "Özellikle Poyraz estiğinde her sene Marmara Denizi'nde görülen çekilmelerdir. İnsanlar bu çekilmeden tedirginlik duymakta. Ancak korkulacak bir durum yok" dedi.



    ENKAZDAN ENKAZA
    Adıyaman Yavuz Selim Mahallesindeki evinde enkazın altında kalan Onur Mermer'e 4 gün sonra ulaşılabildi. Mermer, 83 saat sonra ekipler tarafından enkazdan yaralı olarak çıkartıldı ve tedavi altına alındı. Akrabaları ve arkadaşları enkaz altında olan Onur Mermer, evde dinlenmek yerine ekiplere yardım için bölgeye gitti. Ş Onur Mermer, "Hastanede 4-5 saat tedavi gördükten sonra taburcu olup eve gittim. Fakat, yakınlarım enkaz altında olduğu için dayanamayıp enkaz yerine geldim. Enkazda akrabalarım, arkadaşlarım ve yakınlarım vardı. Enkazdaki çalışmalara yardım ediyorum. Allah'a çok şükür iyiyim bu günlerde geçecek. Bu acıların da üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.



        İŞTE AFETİN AYAK İZİ
        Tunceli Munzur Üniversitesi'nden Doç. Dr. Taylan Sançar ile FÜ'den Dr. Mehmet Köküm, askeri helikopterle depremin yüzey kırığını araştırmak için çalışma gerçekleştirdi. Elde edilen görüntü, depremin gerçek boyutunu gözler önüne serdi.



        SURİYE'DE ACI BÜYÜYOR
        Kahramanmaraş merkezli iki depremde Suriye'nin de birçok bölgesi ağır hasar aldı. Halep, Hama ve Lazkiye başta olmak üzere 6 ilde şu ana kadar 4 bin 768 kişi hayatını kaybetti. Ancak İslam ülkelerinin dışında Suriye'ye yardım gönderilmedi. ABD ve AB'nin yaptırımları kaldırmadığı için bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gidemediğine dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler, deprem sonrası yaklaşık 800 bin kişinin gıdaya ulaşamadığına dikkat çekti.

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