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    Proteo ağlattı! ‘Süper köpek’ için sosyal medyada 300 bin tweet atıldı

    Meksika’dan Türkiye’ye gelen arama- kurtarma köpeği ‘Proteo’ hayatını kaybetti... 3 kişiyi enkazda bulan ve onların sağ kurtulmasını sağlayan ‘Süper köpek’ için sosyal medyada 300 bin tweet atıldı.

    Proteo ağlattı

    Asrın felaketi sonrası dünyanın dört bir yanından gelen kurtarma ekipleri, hayat kurtarmak için enkazlarda canlarını tehlikeye atmaya devam ederken, Meksika ekibinden acı bir haber geldi. Adıyaman'da 3 kişiyi enkazda bulan ve onların sağ kurtulmasında en büyük pay sahibi olan Proteo, önceki gün enkaz altında kaldı. Meksika Milli Savunma Bakanlığı (SEDENA) tarafından yapılan açıklamada, "Meksika Ordusu ve Hava Kuvvetleri mensupları olarak büyük yoldaşımız Proteo adlı köpeği kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimiz için yürüttüğümüz aramakurtarma çalışmalarında Meksika ekibinin bir parçası olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışmaların için teşekkür ederiz" denildi. Proteo'nun eğitmeni Villeda, "Seninle gurur duyuyorum. Maalesef benimle geri dönemeyeceksin, seni hep hatırlayacağım. Umarım tüm Meksika seni her zaman hatırlar, seni asla unutmazlar" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada, Proteo için 300 binin üzerinde yorum yapıldı.



    OSCAR'LIK ADIM
    Yük Hayvanlarını Koruma Ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, Adana'da bir köpeğin yaşadıklarını açıkladı. Oflaz, "Elif hanım, deprem başlayınca yan odadaki Buldog cinsi köpeği Oscar'ı almak istedi. Ancak bina yıkıldı. Oscar sağ olarak enkazdan çıkartıldı. Maalesef Elif hanımın cansız bedeni çıkartıldı. Oscar, cenazeyi kimseye vermek istemedi. Cenaze defnedilene kadar Oscar başında bekledi. Oscar intihar ediyor. Hiçbir şey yemiyor çünkü. Şimdi Oscar'ı İstanbul'a getiriyoruz. Umarım sana yeni bir hayat sunabiliriz ve yaşadıklarını unutturabiliriz" dedi.



    GÖREVİM KURTARMA
    Macar Arama-Kurtarma uzmanı Laszlo Lehoczki, 1998 Adana Ceyhan ve 1999 Gölcük depremlerinde efsane kurtarma köpeği Mancs ile görev yaptı. 17 Ağustos depreminde Gölcük'te enkaz altından 82 saat sonra 3 yaşındaki Hatıra Kaplan'ı kurtardı. Hafızalara kazındı. Dünyada nerede deprem olsa koşan Macar Lehoczki, bu kez Kahramanmaraş depreminin ardından 24 yıl sonra yine Türkiye'ye ayak bastı. Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ancak köpeği Mancs 2006 yılında öldüğü için başka bir kurtarma köpeği ile can kurtarmaya çalıştı.


    24 YIL SONRA GELDİ
    Lehoczki, "Keşke buraya güzellikler için gelseydim" dedi.



        ÇİÇEKLERLE UĞURLAMA
        Türkiye 6 Şubat günü tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Tüm dünya çapında yankı uyandıran deprem sonrasında, farklı ülkelerden birçok arama-kurtarma ekibi yola çıktı. Türkiye'ye ekip gönderen bir ülke de İspanya. Birçok kişiyi enkazdan kurtaran İspanyollar, dün ülkemizden ayrıldı. İspanya'nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), havalimanından çiçeklerle uğurlandı.

        12 SAAT ÖNCE DEPREMI BILIYOR
        Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından paylaşılan videolarda Köpek, kedi gibi hayvanların garip davranışlar sergilediği, bunun da depremi sezmelerinden kaynaklandığı öne sürüldü. Bu alanda uzun yıllardır çalışma yürüten Prof. Martin Wikelski, bu alanda yürüttükleri çalışmaların sonuçlarını açıkladı: Hayvanların depremleri önceden hissedebildiklerine dair çok kuvvetli kanıtlara sahibiz ve bunun sismik aktiviteyle alakası yok. Depremden 12 saat önce hayvanlar bunu hissedebiliyor. Açık şekilde de tepki vermeye başlıyorlar."

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        Haberler Yaşam Proteo ağlattı! ‘Süper köpek’ için sosyal medyada 300 bin tweet atıldı
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