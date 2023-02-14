Proteo ağlattı! ‘Süper köpek’ için sosyal medyada 300 bin tweet atıldı

Asrın felaketi sonrası dünyanın dört bir yanından gelen kurtarma ekipleri, hayat kurtarmak için enkazlarda canlarını tehlikeye atmaya devam ederken, Meksika ekibinden acı bir haber geldi. Adıyaman'da 3 kişiyi enkazda bulan ve onların sağ kurtulmasında en büyük pay sahibi olan Proteo, önceki gün enkaz altında kaldı. Meksika Milli Savunma Bakanlığı (SEDENA) tarafından yapılan açıklamada, "Meksika Ordusu ve Hava Kuvvetleri mensupları olarak büyük yoldaşımız Proteo adlı köpeği kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimiz için yürüttüğümüz aramakurtarma çalışmalarında Meksika ekibinin bir parçası olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışmaların için teşekkür ederiz" denildi. Proteo'nun eğitmeni Villeda, "Seninle gurur duyuyorum. Maalesef benimle geri dönemeyeceksin, seni hep hatırlayacağım. Umarım tüm Meksika seni her zaman hatırlar, seni asla unutmazlar" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada, Proteo için 300 binin üzerinde yorum yapıldı.