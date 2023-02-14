10 günlükken enkaz altında kaldı, annesiyle birlikte kurtarıldı

27 Ocak'ta dünyaya gelen Yağız Ulaş Camuz, sadece 10 gün sonra depremle tanıştı. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki evlerinde depreme yakalandı. Annesi Necla Camuz ile birlikte 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Türkiye'de kurtarılan en küçük depremzede oldu, mucize hikayeler arasında yerini aldı. Dünya basının gündemine de oturdu. Deprem olduğu sırada uyanık olduğunu, Yağız Ulaş'ı emzirdiğini söyleyen Annesi Necla Camuz, o 90 saatte yaşadıklarını anlattı:
Deprem başladığında, diğer odadaki eşimin yanına gitmek istedim, o da bana doğru gelmek istemişti. Ama diğer oğlumla beraber bana doğru gelmeye çalışırken, gardrop üzerlerine düştü ve hareket etmeleri imkansız hale geldi.
GARDROP KURTARDI
Kendimi bebeğim kollarımdayken yatar halde buldum. Nefes aldığını fark ettiğimde rahatladım. Yanımıza düşen gardrop, büyük bir beton parçasının üzerimize gelmesini engelleyerek hayatımızı kurtardı.
Neredeyse 4 gün aynı pozisyonda kaldık.
Bulunduğumuz yer zifiri karanlıktı. Sadece başlangıçta toz yüzünden nefes almakta zorlandım.
Enkazın altında üşümedik.
Uzaktan sesler duyabildim. Yardım için bağırdım ve gardroba vurdum.
Belki çöker diye korktuğumdan, altımdaki zemine vurmaya korktum.
Bebeğimi sıkıştığımız küçük alanda emzirmeyi başardım.
Köpek havlamaları duydum. Rüya görüp görmediğimi düşündüm. Ardından sesler gelmeye başladı. "İyi misin? Evetse, bir kere vur" diyordu bir ses. Ardından "Hangi apartmanda yaşıyorsun?" dedi.
Yağız'ı kurtarma görevlilerine teslim ettikten sonra, büyük bir kalabalığın arasından sedyeyle taşındım.
İŞTE O 90 SAATİN HİKAYESİ
Eşinin ve oğlunun bacaklarındaki ve ayaklarındaki yaralanmalar nedeniyle Adana'daki bir hastaneye götürüldüğünü anlatan Necla Camuz, görüntülü konuştuklarını söyledi.
'NEFESİMİ BEBEĞİME BORÇLUYUM'
Hastaneye ulaştığında aile üyeleri tarafından karşılandığını, 16 yıllık eşi İrfan ve 3 yaşındaki oğlu Yiğit Kerim'in enkazın altından sağ çıkarıldığını öğrendiğini anlatan Necla Camuz, "Hayatımı Yağız Ulaş'a borçluyum. Bebeğim bununla başa çıkacak kadar güçlü olmasaydı, ben de olamazdım" diyor.