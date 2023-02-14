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    10 günlükken enkaz altında kaldı, annesiyle birlikte kurtarıldı

    Yağız Ulaş 10 günlükken depreme yakalandı. 90 saat sonra annesiyle birlikte enkazdan çıkarıldı. Dünyanın gündemine oturdu. İşte mucize 90 saatin hikayesi...

    Hayata ’Ulaş’tı

    27 Ocak'ta dünyaya gelen Yağız Ulaş Camuz, sadece 10 gün sonra depremle tanıştı. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki evlerinde depreme yakalandı. Annesi Necla Camuz ile birlikte 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Türkiye'de kurtarılan en küçük depremzede oldu, mucize hikayeler arasında yerini aldı. Dünya basının gündemine de oturdu. Deprem olduğu sırada uyanık olduğunu, Yağız Ulaş'ı emzirdiğini söyleyen Annesi Necla Camuz, o 90 saatte yaşadıklarını anlattı:
    Deprem başladığında, diğer odadaki eşimin yanına gitmek istedim, o da bana doğru gelmek istemişti. Ama diğer oğlumla beraber bana doğru gelmeye çalışırken, gardrop üzerlerine düştü ve hareket etmeleri imkansız hale geldi.



    GARDROP KURTARDI
    Kendimi bebeğim kollarımdayken yatar halde buldum. Nefes aldığını fark ettiğimde rahatladım. Yanımıza düşen gardrop, büyük bir beton parçasının üzerimize gelmesini engelleyerek hayatımızı kurtardı.
    Neredeyse 4 gün aynı pozisyonda kaldık.
    Bulunduğumuz yer zifiri karanlıktı. Sadece başlangıçta toz yüzünden nefes almakta zorlandım.
    Enkazın altında üşümedik.
    Uzaktan sesler duyabildim. Yardım için bağırdım ve gardroba vurdum.
    Belki çöker diye korktuğumdan, altımdaki zemine vurmaya korktum.
    Bebeğimi sıkıştığımız küçük alanda emzirmeyi başardım.
    Köpek havlamaları duydum. Rüya görüp görmediğimi düşündüm. Ardından sesler gelmeye başladı. "İyi misin? Evetse, bir kere vur" diyordu bir ses. Ardından "Hangi apartmanda yaşıyorsun?" dedi.
    Yağız'ı kurtarma görevlilerine teslim ettikten sonra, büyük bir kalabalığın arasından sedyeyle taşındım.



    İŞTE O 90 SAATİN HİKAYESİ
    Eşinin ve oğlunun bacaklarındaki ve ayaklarındaki yaralanmalar nedeniyle Adana'daki bir hastaneye götürüldüğünü anlatan Necla Camuz, görüntülü konuştuklarını söyledi.

    'NEFESİMİ BEBEĞİME BORÇLUYUM'
    Hastaneye ulaştığında aile üyeleri tarafından karşılandığını, 16 yıllık eşi İrfan ve 3 yaşındaki oğlu Yiğit Kerim'in enkazın altından sağ çıkarıldığını öğrendiğini anlatan Necla Camuz, "Hayatımı Yağız Ulaş'a borçluyum. Bebeğim bununla başa çıkacak kadar güçlü olmasaydı, ben de olamazdım" diyor.



        MİLLETE EMANET
        Hatay'da mucizelerden biri, 2 aylık bir bebek oldu. 107 saat sonra enkazdan çıkarılan, Türkiye'nin umutlarını yeşerten minik bebek, hastanede tedavi altına aldı. Bebeğin Adana Şehir Hastanesi'ndeki görüntülerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tüm Türkiye'nin ekranlardan tanıyıp bağrına bastığı bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi" dedi. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin ise "Bebeğimiz 5 gün enkaz altındaydı. Bu kadar enkaz altında kalıp, bu kadar iyi olması tamamen mucize" diye konuştu.



        DEPREMDEN KURTULDU İKİZLERİ OLDU
        Depreme Osmaniye'de yakalanan ve Antalya'ya gelen Nursel-Mehmet Aka çiftinin, biri kız diğeri erkek ikizleri dünyaya geldi. Çift ikizlerine Asel ve Aras isimlerini koydu. Anne Nursel Aka, "Salı günü Osmaniye'de doğum yapacaktım. Ancak deprem oldu. İkizlerimize kavuştuk. Mutluyuz" dedi.



        YENİ YAŞAMLARI BUR'ADA'
        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaşadıkları Adıyaman'dan ayrılarak Denizli'ye gelen Ayşe-Yusuf Erkol çiftinin çocukları sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı. Bilge Ada ismini verdikleri bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Ayşe Erkol, "Bizim için yeni bir başlangıç olacak. O bizim mucizemiz" ifadelerini kullandı.

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