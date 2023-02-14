10 günlükken enkaz altında kaldı, annesiyle birlikte kurtarıldı

27 Ocak'ta dünyaya gelen Yağız Ulaş Camuz, sadece 10 gün sonra depremle tanıştı. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki evlerinde depreme yakalandı. Annesi Necla Camuz ile birlikte 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Türkiye'de kurtarılan en küçük depremzede oldu, mucize hikayeler arasında yerini aldı. Dünya basının gündemine de oturdu. Deprem olduğu sırada uyanık olduğunu, Yağız Ulaş'ı emzirdiğini söyleyen Annesi Necla Camuz, o 90 saatte yaşadıklarını anlattı:

Deprem başladığında, diğer odadaki eşimin yanına gitmek istedim, o da bana doğru gelmek istemişti. Ama diğer oğlumla beraber bana doğru gelmeye çalışırken, gardrop üzerlerine düştü ve hareket etmeleri imkansız hale geldi.