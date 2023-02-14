Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye, asrın felaketinin ardından tek yürek oldu!

    Türkiye, asrın felaketinin ardından kenetlendi. Bölgeye sayısız yardım gitti. Bir depremzede, kendisine gönderilen montun cebindeki cüzdanı fark etti! İçindeki tek kuruşa dokunmadan çantayı geri gönderdi.

    İyi ki varsınız!

    Asrın felaketi, Türkiye'yi yaktı yıktı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde yıkıma yol açtı. 12 binden fazla bina yıkıldı. Can kaybı 30 bini aştı. 85 milyon ise yaraları sarmak için ayaklandı. Afetin ilk gününden itibaren bölgeye yardım yağdı. Dün gelen haber ise herkesi ağlattı. Öyle ki Rize Ardeşen'de belediye öncülüğünde yardım malzemesi toplandı.



    SAHİBİNE GÖNDERDİ
    Bir vatandaş da depremzedelere montunu bağışladı. İşte gönülden kopan o mont, Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ancak montun cebinden cüzdan çıktı! İçinde 250 lira, kredi ve kimlik kartları da vardı! Afetin vurduğu noktada acı ve korkuyla sarsılan depremzede ise örnek bir davranışa imza attı. Cüzdanı, sahibine geri gönderilmek üzere yardımın dağıtımında görev alan Cumali Demir'e ulaştı. Cüzdan ve anahtarı teslim atan Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu, "Yardımı alan vatandaşımız bir şekilde bize ulaşarak cüzdan ve anahtarı teslim etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Birlik, beraberliğimizi daim etsin" ifadesini kullandı.



    HELAL SANA
    Trabzon'da turizmci Göksal Toprak, afet sonrası örnek bir davranışa imza attı. 6 katlı apart otelini depremzedelere açtı. "Tamamen bireysel bir karardı. Kendi vicdanımızın söylediği şeyleri yapmak istedik. Depremde dışarıda kalanlara çatı olmak, sıcak yuva olmak istiyoruz. Çok zor durumdalar. Biz evin içinde üşür haldeyiz, onların halini düşünemiyoruz. Elimizden geldiğince onlara yuva olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.



        İNGİLTERE'DEN DEV KAMPANYA
        Afet bölgesine dünyadan yardım yağdı. İngiltere'de yardım kuruluşları İngiltere'nin Afet Acil Durum Komitesi (DEC) altında Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım sağlamak üzere ortak bir kampanya başlattı. Kampanya duyurusu için Londra'da metro istasyonlarına afişler asıldı.



        UMRE PARASINI GÖNDERDİ
        Balıkesir Sındırgı'da yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, depremzedeleri unutmadı. Umre için biriktirdiği parayı, deprem bölgesine gönderilmek üzere Kızılay'a bağışladı. "Kalbim beni buraya çekti. Hepsine dua ediyorum. Neler var neler, ne acılar..." açıklamasını yaptı.



        GURBETÇİLERDEN ÖRNEK HAREKET
        İsviçre'de yaşayan Türk kuzenler Zümra Melek Çalışkan ve Nisanur Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kek sattı. Topladıkları parayı AFAD aracılığıyla afet bölgesine göndereceklerini açıkladı.



            TÜRK KIZILAY YARALARI SARIYOR
            Türk Kızılay'ı da afet bölgesinde görev başındaydı. Depremzedelere psikolojik ilk yardım hizmeti vermeye başladı. 53 kişilik psikososyal destek ekibi ve gönüllüler, ruhsal travmalara karşı depremzedelere psikolojik ilk yardım uygulamaları yaptı.



            Kızılay ekipleri, 900 köye Türk silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle yardım ulaştırdı. Azerbaycanlı Sevinc Tahirova ile kızı İpek Amirova, depremzedeler için el ele verdi. Günlerdir topladıkları yardımları kolileyip deprem bölgesine gönderdi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ayşe aileden Betül Başkan’dan!
            Haberler Yaşam Türkiye, asrın felaketinin ardından tek yürek oldu!
                SON DAKİKA