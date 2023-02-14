Türkiye, asrın felaketinin ardından tek yürek oldu!





SAHİBİNE GÖNDERDİ

Bir vatandaş da depremzedelere montunu bağışladı. İşte gönülden kopan o mont, Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ancak montun cebinden cüzdan çıktı! İçinde 250 lira, kredi ve kimlik kartları da vardı! Afetin vurduğu noktada acı ve korkuyla sarsılan depremzede ise örnek bir davranışa imza attı. Cüzdanı, sahibine geri gönderilmek üzere yardımın dağıtımında görev alan Cumali Demir'e ulaştı. Cüzdan ve anahtarı teslim atan Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu, "Yardımı alan vatandaşımız bir şekilde bize ulaşarak cüzdan ve anahtarı teslim etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Birlik, beraberliğimizi daim etsin" ifadesini kullandı.