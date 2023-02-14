Türkiye, asrın felaketinin ardından tek yürek oldu!

Asrın felaketi, Türkiye'yi yaktı yıktı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde yıkıma yol açtı. 12 binden fazla bina yıkıldı. Can kaybı 30 bini aştı. 85 milyon ise yaraları sarmak için ayaklandı. Afetin ilk gününden itibaren bölgeye yardım yağdı. Dün gelen haber ise herkesi ağlattı. Öyle ki Rize Ardeşen'de belediye öncülüğünde yardım malzemesi toplandı.
SAHİBİNE GÖNDERDİ
Bir vatandaş da depremzedelere montunu bağışladı. İşte gönülden kopan o mont, Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ancak montun cebinden cüzdan çıktı! İçinde 250 lira, kredi ve kimlik kartları da vardı! Afetin vurduğu noktada acı ve korkuyla sarsılan depremzede ise örnek bir davranışa imza attı. Cüzdanı, sahibine geri gönderilmek üzere yardımın dağıtımında görev alan Cumali Demir'e ulaştı. Cüzdan ve anahtarı teslim atan Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu, "Yardımı alan vatandaşımız bir şekilde bize ulaşarak cüzdan ve anahtarı teslim etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Birlik, beraberliğimizi daim etsin" ifadesini kullandı.
HELAL SANA
Trabzon'da turizmci Göksal Toprak, afet sonrası örnek bir davranışa imza attı. 6 katlı apart otelini depremzedelere açtı. "Tamamen bireysel bir karardı. Kendi vicdanımızın söylediği şeyleri yapmak istedik. Depremde dışarıda kalanlara çatı olmak, sıcak yuva olmak istiyoruz. Çok zor durumdalar. Biz evin içinde üşür haldeyiz, onların halini düşünemiyoruz. Elimizden geldiğince onlara yuva olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.