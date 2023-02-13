Enkazdan 101 saat sonra sağ çıktı! Baba Cem Okur: yaşama gücümü kızımdan aldım

Hatay'da Cem Okur (42) ile kızı Tanem (8), 101 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Baba Okur, nasıl hayatta kaldıklarını anlattı: Eşim yurtdışındaydı. Deprem anında kızımı alıp kaçmaya çalıştım ama iki tavan arasına sıkıştık. Annem de 2 gün boyunca sıkıştığı yerden çıkamadı. 2 gün sohbet ettim, sonra bir daha sesini duymadım. Kızım babaannesini sorunca uyuduğunu söyledim. Ben kızımı teselli etmeye çalışırken kızım beni teselli etti. Artık çok yorulmuştum, gücüm kalmamıştı. Bana 'baba sana bir şey olursa ben yaşayamam' deyince kızım için güçlü olmam gerektiğini anladım. Kızım için çok güçlü insan oldum. Yaşama gücümü kızımdan aldım. Eğer yanımda olmasaydı şimdi hayatta değildim. Ziya RAMOĞLU-Murat KARAMAN