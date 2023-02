Enkazdan 101 saat sonra sağ çıktı! Baba Cem Okur: yaşama gücümü kızımdan aldım

BİR AİLE ÇÖKTÜ

Hatay'da 4 yıldır görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Bilge, eşi Ezgi, çocukları Tekin (5) ve Dilek (2) ile enkazda kaldı. Ekipler, anne ile çocuklarının cansız bedenine ulaştı. Cenazeler Aksaray'da uğurlandı. Uzman Çavuş Bilge'yi arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı.



CANA CAN KATTILAR

Asrın felaketinde kurtarma çalışmaları, aralıksız sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar kadar onların can dostu evcil hayvanlardan da mucizeler gelmeye devam ediyor. Zonguldak'tan gelen madenciler, Hatay'da ağır hasar gören binada mahsur kalan muhabbet kuşunu, 136 saat sonra kurtarmayı başardı. Gönüllü olarak Konya'dan gelen 30 yaşındaki Mehmet Köroğlu, İskenderun'daki bir enkazdan, Scottish Fold cinsi kediyi kurtardı. Osmaniye'de ise Manisa ANDA Ekibi, bir apartmanın 3'üncü katında mahsur kalan kediyi, sepetli vinçten konserve balık uzatarak kurtardı. "Maya" adlı kedi, sahibine teslim edildi. Kediyi kurtaran ANDA gönüllüsü Gürsoy Gürbüz, şimdiye kadar 12 depremzede, 4 kedi ve 1 köpeği kurtardıklarını söyledi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan 2 katlı Dağlı Apartmanı'nda hayatını kaybeden Bülent Korkmaz'ın beslediği, umudun simgesi güvercinler, enkazın üstünde beklerken görüldü. Ziya RAMOĞLU

