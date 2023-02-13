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    Enkazdan 101 saat sonra sağ çıktı! Baba Cem Okur: yaşama gücümü kızımdan aldım

    Baba kız, birbirine sarıldı. Enkazdan 101 saat sonra sağ çıktı. Baba Cem Okur, nasıl hayatta kaldıklarını paylaştı: Yaşama gücümü kızımdan aldım.

    Benim birtanem

    Hatay'da Cem Okur (42) ile kızı Tanem (8), 101 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Baba Okur, nasıl hayatta kaldıklarını anlattı: Eşim yurtdışındaydı. Deprem anında kızımı alıp kaçmaya çalıştım ama iki tavan arasına sıkıştık. Annem de 2 gün boyunca sıkıştığı yerden çıkamadı. 2 gün sohbet ettim, sonra bir daha sesini duymadım. Kızım babaannesini sorunca uyuduğunu söyledim. Ben kızımı teselli etmeye çalışırken kızım beni teselli etti. Artık çok yorulmuştum, gücüm kalmamıştı. Bana 'baba sana bir şey olursa ben yaşayamam' deyince kızım için güçlü olmam gerektiğini anladım. Kızım için çok güçlü insan oldum. Yaşama gücümü kızımdan aldım. Eğer yanımda olmasaydı şimdi hayatta değildim. Ziya RAMOĞLU-Murat KARAMAN



    ARTIK SU İÇİYOR
    Hatay'da yerle bir olan binaların enkazından çok sayıda insan kurtarıldı. Antakya Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir bloğun altından 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner de 72 saat sonra sağ çıkarıldı. Küçük Hazal, ekiplerin kucağında su içmek isteyip istemediği sorusuna "Yok, daha muayene olmadım" yanıtını verince herkes şaştı kaldı. Küçük Hazal ile annesi Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



    DERSİMİZ DEPREM!
    İngilizce öğretmeni Mert Onar (24), 8 aylıkken 17 Ağustos depremini yaşadı. İzmitli Onar, yarıyıl tatili sonrası Hatay İskenderun'a gitti. Ertesi gün öğrencileriyle buluşmayı hayal ederken Kahramanmaraş merkezli depreme yakalandı. Panikle dışarıya çıkmayı başardı. Okulda sürekli deprem tatbikatı yaptırdığı için hayata tutunduğunu anlattı.



        ELİF İKİNCİ KEZ DOĞDU
        Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Elif Yağmur Yakar, hastanede tedavi altına alındı. Küçük kız, doğum gününü tedavi gördüğü hastanede odasında kutladı. Sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde pastasındaki mumları söndüren Elif, sürpriz kutlama karşısında büyük mutluluk yaşadı.



        OGÜN KABUSU YAŞADI
        Hatay'da Elif Gözde ve Ogün Tütüncüoğlu çifti, 3 aylık bebekleri Tan ile birlikte de enkazda kaldı. Genç çift, kurtarma ekiplerinin çabası sayesinde, 48 saat sonra kurtarıldı. Tütüncüoğlu çiftinin sedye üzerindeki gülümseme ve kurtulma sevinçleri, görüntülere yansıdı. Ancak, hastaneye kaldırıldıklarında minicik yavruları Tan'ın kurtarılamadığını öğrenince dünyaları başlarına yıkıldı.



        ENKAZDAKİ HATIRALAR
        Depremzedeler, enkazlarda kalan yakınlarını gözyaşları içerisinde beklerken etrafa saçılan fotoğrafları topluyor, hem de hatıralarıyla hasret gideriyor. Görevliler de sahipsiz fotoğrafları bir poşete koyup yakınlarının alması için enkaz kenarlarına bırakıyor. Kahramanmaraş'ta deprem sırasında fabrikada gece vardiyasında olduğu için kurtulan Ümit Suçağı'nın (40) eşi Ayşegül ile çocukları Buğra (11) ve Buğlem (9) enkazda kaldı. Enkazın önünden bir dakika bile ayrılmayan baba Ümit Suçağı, eşi 52'nci saatte kurtarılınca, büyük sevinç yaşadı. Ama çocukları kurtulamadı. Suçağı ve ailesinden geriye ise camı kırılmış fotoğraf panosu kaldı. Bu pano görenlerin yüreğini yaktı.



            YÜREKLER PARAMPARÇA!
            Hatay'da bir binanın enkazına giren ekipler, bulduğu kumbarayı eşi ve 3 çocuğunu kaybeden acılı babaya teslim etti. Dizlerinin üzerine çökerek gözyaşlarına hakim olamayan baba, 11 yaşındaki oğlunun depremden 3 gün önce kumbaradaki paraları kendisine vermek istediğini söyledi. "Bu acıya nasıl dayanırım" diye feryat etti.



            BİR AİLE ÇÖKTÜ
            Hatay'da 4 yıldır görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Bilge, eşi Ezgi, çocukları Tekin (5) ve Dilek (2) ile enkazda kaldı. Ekipler, anne ile çocuklarının cansız bedenine ulaştı. Cenazeler Aksaray'da uğurlandı. Uzman Çavuş Bilge'yi arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı.

            CANA CAN KATTILAR
            Asrın felaketinde kurtarma çalışmaları, aralıksız sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar kadar onların can dostu evcil hayvanlardan da mucizeler gelmeye devam ediyor. Zonguldak'tan gelen madenciler, Hatay'da ağır hasar gören binada mahsur kalan muhabbet kuşunu, 136 saat sonra kurtarmayı başardı. Gönüllü olarak Konya'dan gelen 30 yaşındaki Mehmet Köroğlu, İskenderun'daki bir enkazdan, Scottish Fold cinsi kediyi kurtardı. Osmaniye'de ise Manisa ANDA Ekibi, bir apartmanın 3'üncü katında mahsur kalan kediyi, sepetli vinçten konserve balık uzatarak kurtardı. "Maya" adlı kedi, sahibine teslim edildi. Kediyi kurtaran ANDA gönüllüsü Gürsoy Gürbüz, şimdiye kadar 12 depremzede, 4 kedi ve 1 köpeği kurtardıklarını söyledi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan 2 katlı Dağlı Apartmanı'nda hayatını kaybeden Bülent Korkmaz'ın beslediği, umudun simgesi güvercinler, enkazın üstünde beklerken görüldü. Ziya RAMOĞLU

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            Haberler Yaşam Enkazdan 101 saat sonra sağ çıktı! Baba Cem Okur: yaşama gücümü kızımdan aldım
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