Enkazdan 101 saat sonra sağ çıktı! Baba Cem Okur: yaşama gücümü kızımdan aldım

Hatay'da Cem Okur (42) ile kızı Tanem (8), 101 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Baba Okur, nasıl hayatta kaldıklarını anlattı: Eşim yurtdışındaydı. Deprem anında kızımı alıp kaçmaya çalıştım ama iki tavan arasına sıkıştık. Annem de 2 gün boyunca sıkıştığı yerden çıkamadı. 2 gün sohbet ettim, sonra bir daha sesini duymadım. Kızım babaannesini sorunca uyuduğunu söyledim. Ben kızımı teselli etmeye çalışırken kızım beni teselli etti. Artık çok yorulmuştum, gücüm kalmamıştı. Bana 'baba sana bir şey olursa ben yaşayamam' deyince kızım için güçlü olmam gerektiğini anladım. Kızım için çok güçlü insan oldum. Yaşama gücümü kızımdan aldım. Eğer yanımda olmasaydı şimdi hayatta değildim. Ziya RAMOĞLU-Murat KARAMAN
ARTIK SU İÇİYOR
Hatay'da yerle bir olan binaların enkazından çok sayıda insan kurtarıldı. Antakya Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Sultanevler Sitesi'nde bir bloğun altından 5 yaşındaki Hazal ile annesi Betül Güner de 72 saat sonra sağ çıkarıldı. Küçük Hazal, ekiplerin kucağında su içmek isteyip istemediği sorusuna "Yok, daha muayene olmadım" yanıtını verince herkes şaştı kaldı. Küçük Hazal ile annesi Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
DERSİMİZ DEPREM!
İngilizce öğretmeni Mert Onar (24), 8 aylıkken 17 Ağustos depremini yaşadı. İzmitli Onar, yarıyıl tatili sonrası Hatay İskenderun'a gitti. Ertesi gün öğrencileriyle buluşmayı hayal ederken Kahramanmaraş merkezli depreme yakalandı. Panikle dışarıya çıkmayı başardı. Okulda sürekli deprem tatbikatı yaptırdığı için hayata tutunduğunu anlattı.