Kastamonu’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolcu otobüsü devrildi! 30 kişi yaralandı





YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bulunduğu şeritten çıkıp karşı şeride geçerek devrilen yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Taşköprü ve Kastamonu'daki diğer hastanelere kaldırıldı.