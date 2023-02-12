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    Enkazdan çıkarılan minik kızın sözleri Türkiye'yi şoke etti: Çok güzel bir abla geldi yemek verdi su içirdi

    Enkazdan çıkarılan minik kızın dudaklarından işte bu sözler duyuldu. Türkiye, şoke oldu! Gözyaşlarına boğuldu! Yüreklerimiz aynı duyguyla doldu: Melekler kurtarıyor!

    Çok güzel bir abla geldi yemek verdi su içirdi

    7.7 ve 7.6'lık çifte deprem, on binlerce insanı katletti! 85 milyonun yüreğini deldi-geçti! Tek tesellimiz, günler sonra gelen mucize haberleriydi! Fakat herkesin aklına aynı soru geldi: Özellikle çocuklar, 100 saatten fazla enkaz altında kalıp nasıl sapasağlam çıkıyorlar? ' İşte bu soruya 6 gün sonra kurtarılan minik kız cevap verdi. Hemşire, "Söyle bakalım, su mu istersin, çikolata mı?" dedi. Çocuk, tok olduğunu, çok güzel bir ablanın kendisini doyurduğunu söyledi. O anda söz bitti. Türkiye, tek bir şey hissetti: Melekler aramızda...



    Gaziantep İslahiye'de 4 yaşındaki Şengül Karabaş, babasıyla birlikte 132 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.



    Trabzon'dan giden AKUT gönüllüsü Umut İke, küçük bir kız çocuğunu kurtardı.



        Hatay'da ekipler, 2 aylık bir bebeği depremden 107 saat sonra burnu bile kanamamış halde çıkardı.

        NOTLAR:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yılda inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz.
        Kıbrıs'a kaçan müteahhit Hasan Alpargün yakalandı. Ertan Akay da İstanbul'da gözaltına alındı.
        10 ilde yıkılan binalarla ilgili 113 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.
        Asker celpleri Mayıs ayına ertelendi.
        Prof. Bohnhoff: İstanbul'da tehlike yüksek. 7.4'lük deprem bekleniyor.
        KAYIPLAR İÇİN İHBAR HATTI: 0501 730 10 50 /51/52/53/54/55

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        Haberler Yaşam Enkazdan çıkarılan minik kızın sözleri Türkiye'yi şoke etti: Çok güzel bir abla geldi yemek verdi su içirdi
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