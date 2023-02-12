Enkazdan çıkarılan minik kızın sözleri Türkiye'yi şoke etti: Çok güzel bir abla geldi yemek verdi su içirdi

7.7 ve 7.6'lık çifte deprem, on binlerce insanı katletti! 85 milyonun yüreğini deldi-geçti! Tek tesellimiz, günler sonra gelen mucize haberleriydi! Fakat herkesin aklına aynı soru geldi: Özellikle çocuklar, 100 saatten fazla enkaz altında kalıp nasıl sapasağlam çıkıyorlar? ' İşte bu soruya 6 gün sonra kurtarılan minik kız cevap verdi. Hemşire, "Söyle bakalım, su mu istersin, çikolata mı?" dedi. Çocuk, tok olduğunu, çok güzel bir ablanın kendisini doyurduğunu söyledi. O anda söz bitti. Türkiye, tek bir şey hissetti: Melekler aramızda...