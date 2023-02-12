Depremde yakınlarını kaybeden bebeklere, devlet ana sahip çıktı

Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketinin ardından göçük altından çıkan çocuklar, devletin şefkatli kollarına alındı. Refakatsiz bebeklerin ailelerinin yaşayıp yaşamadığı kesinleşmeden ve çocukların deprem travmasını atlatmadan herhangi bir evlat edindirme veya koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılmayacağı açıklandı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, koruyucu aile başvuru sayısının 100 bini geçtiğini hatırlattı. "Yavrularımızın henüz ailelerini kaybedip kaybetmediklerini bilmiyoruz. Bir de depremin yaratmış olduğu travmatik bir süreç var. Bu süreç içerisinde çocuklarımızı koruyucu aile veya evlat edindirme hizmet modellerinden yararlandırmayacağız. Çünkü hem biraz ailelerine dönüşünü bekleyeceğiz hem de bu çocukların travmatik süreçlerini destek elemanlarımızla beraber yönetmesini bekleyeceğiz. ifadesini kullandı.



ENKAZDA HAYATA MERHABA

Enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 175 çocuğun tedavisinin devam ettiğini belirten Şahin, 142 çocuğun ise tedavisinin ardından deprem bölgesi dışındaki Ankara, Adana ve Mersin illerindeki kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi.



KORUYUCU AİLE ŞARTLARI

Koruyucu aile olabilmek için E-Devlet'ten veya deprem bölgesi dışındaki il müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor. Aile Bakanlığı, koruyucu aile şartlarını söyle sıralıyor Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabilir.

✖ TC vatandaşı iseniz

✖ Sürekli Türkiye'de ikamet ediyorsanız

✖ 25-65 Yaşları arasındaysanız

✖ En az ilkokul mezunu iseniz

✖ Düzenli gelire sahipseniz

✖ Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz

✖ Evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz herkes koruyucu aile olabilir.