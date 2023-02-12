İskenderun’daki Orcan Apartmanı'daki acı dünyaya manşet oldu





İKİNCİ KAT: Binanın ikinci katında bir anne-kız daha var. 64 yaşındaki Hatice ve 33 yaşındaki Derya. Bir yakınları anne ve kızı "Tom ve Jerry" diye tanımlıyor. "Biri bir şey yapsa, diğeri tersini yapardı ama birbirleri olmadan yaşayamazlardı. Şimdi bile muhtemelen birbirlerine yakınlar.



ÜÇÜNCÜ KAT: Ceyda Öcen, üçüncü katta anne ve babasıyla oturuyordu. Pazar günü depremden 7-8 saat önce kendi odasına arkadaşı Damla ile perde almıştı. Hemen de astı. Enkazdan dışarıya taşan o perde, acının da fotoğrafıydı. Maalesef dün Ceyda'nın cesedi çıkartıldı.



DÖRDÜNCÜ KAT: Enkazın yanında durup, yakınlarından apartman sakinleri hakkında bilgi alırken bir kişi sağ çıkartıldı. Etrafında çok sevilen 50 yaşındaki anne Ferdane'ydi. Bir görevli, götürülürken ne kadar süre enkaz altında kaldığını sorduğunu söyledi. Oğlu "Üç gün anne" diye yanıt verdi. O altı gün geçtiğini sanmıştı. Karşı dairedekiler ise can vermişti.



BEŞİNCİ KAT: Yeni taşınan bir gençti. Çok heyecanlıydı. Doktor olmak istiyordu. Maalesef onun da cesedine ulaşıldı.

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