Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye kenetlendi! Bölgeye yardımlar devam etti

    Türkiye, deprem afetiyle bir kez daha yüzleşti! 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki sarsıntı yıktı geçti! Türk halkı ise tarihinin en acı günlerinde yine kenetlendi. 81 ilde milyonlar el ele verdi. Kimi bir günlük gelirini, kimi bisikleti için biriktirdiği parayı afetzede kardeşlerine gönderdi. Kalpten geçen dilekler ise birdi: Bunu da aşacağız!

    Birlikte başaracağız

    Asrın felaketi, yürekleri yaktı. 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi 7.7 şiddetindeki depremle sarsıldı! 10 ilde hatta 10 ülkede hissedilen sarsıntı, yaktı yıktı! Tam arama kurtarma çalışmaları başlamıştı ki ilk depremden 9 saat sonra bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık bir deprem daha yaşandı. Yüzyılın afetinin ardından 85 milyon, yaraları sarmak için kolları sıvadı.



    'DEVLETİMİN EMRİNDE...'
    Milli beraberlik ruhuyla hareket eden milyonların örnek çabası herkesi duygulandırdı. İstanbul Esenyurt'ta sefer yapan 219 minibüs şoförü, bir günlük hasılatlarını topladı. Tam 268 bin lirayı deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'a bağışladı. Bayburt'ta da örnek bir kampanya vardı. Tüm ilde esnaf, günlük kazançları deprem bölgesindeki kardeşlerine gönderme kararı aldı. Lokanta sahibi Ozan Aydoğdu, günlük ciroları olan 20 bin lirayı afetzede kardeşlerine bağışladıklarını vurguladı. Taksici esnafı Mehmet Tercanlı da durağında 10 aracın bulunduğunu, ihtiyaç halinde devletin emrinde olduğunu açıkladı. "Bugünkü kazancımızı, 10 aracımızdan elde edeceğimiz kazancı depremzedelere bağışlıyoruz. Gün birlik olma günüdür, Türkiye'mizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.



    Türk halkı, deprem mağdurları için kenetlendi. Bölgeye sayısız yardım TIR'ı gönderildi. Küçük yavrular, kendileri gelen montları tek tek denedi. Bir nebze de olsa yüzleri gülümsedi.



        YÜREKLERİ KOCAMAN
        Küçük yürekler, yardım için kenetlendi. Depremzede kardeşlerinin yüzlerini güldürmek isteyen minikler, bu kez büyüklere ders verdi. Sinop'ta 9 yaşındaki Elif Erva Koca telefon almak için biriktirdiği parayı deprem bölgesindeki çocuklar için gönderdi. "Telefonu daha sonra da alabilirim" dedi. 8 yaşındaki Aziz Poyraz Kaya da bisiklet almak biriktirdiği tüm parasını deprem bölgesine gönderdiğini söyledi.



        Eskişehir'de yaşayan Aziz Poyraz Kaya, bisiklet için biriktirdiği parayı afetzede kardeşlerine gönderdi. Kendisine bisiklet hediye edilmesi üzerine çok sevindi.



        ÖRNEK KAMPANYA BÜYÜYOR
        Türkiye, acılı günlerinde kenetlendi. Evlerini kaybeden deprezedeler için örnek bir kampanya düzenlendi. Ev sahipleri, kiralık dairelerinde afetten etkilenen vatandaşları ağırlamaya karar verdi. Verilen ilanlarda, "Deprem mağduru aileler için ücretsiz" yazması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar da satılığa çıkarttıkları aracın parasının bir kısmını depremzedelere bağışlayacağını belirtti.



            İNSANLIĞA DÖNER
            Türkiye, yrdım için afet bölgesine aktı. Ancak biri vardı ki adeta sınırları zorladı! Hatay'a giderek döner standı açtı. Özenle pişirdiği tavuk döneri, depremzedelere dağıttı. Sosyal medya yıkıldı: Türk'e imkansız demeyin! İzleyin...



            VİCDANSIZLIĞA GEÇİT YOK
            Sahtekarlar, acıyı bile fırsat bildi! Kendilerini GSM operatörü gibi tanıttı, depremin vurduğu kentteki vatandaşların banka bilgilerini yardım etme bahanesiyle ele geçirdi! Gaziantep'te yaşayan Nedim A. adlı depremzedenin hesabından 37 bin lirayı çekti! İhbar üzerine ekipler harekete geçti. 6 kişilik çetenin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan Nedim A.'ya parası da iade edildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Adıyaman’dan duygulandıran görüntüler!
            Haberler Yaşam Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye kenetlendi! Bölgeye yardımlar devam etti
                SON DAKİKA