Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye kenetlendi! Bölgeye yardımlar devam etti

Asrın felaketi, yürekleri yaktı. 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi 7.7 şiddetindeki depremle sarsıldı! 10 ilde hatta 10 ülkede hissedilen sarsıntı, yaktı yıktı! Tam arama kurtarma çalışmaları başlamıştı ki ilk depremden 9 saat sonra bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık bir deprem daha yaşandı. Yüzyılın afetinin ardından 85 milyon, yaraları sarmak için kolları sıvadı.
'DEVLETİMİN EMRİNDE...'
Milli beraberlik ruhuyla hareket eden milyonların örnek çabası herkesi duygulandırdı. İstanbul Esenyurt'ta sefer yapan 219 minibüs şoförü, bir günlük hasılatlarını topladı. Tam 268 bin lirayı deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'a bağışladı. Bayburt'ta da örnek bir kampanya vardı. Tüm ilde esnaf, günlük kazançları deprem bölgesindeki kardeşlerine gönderme kararı aldı. Lokanta sahibi Ozan Aydoğdu, günlük ciroları olan 20 bin lirayı afetzede kardeşlerine bağışladıklarını vurguladı. Taksici esnafı Mehmet Tercanlı da durağında 10 aracın bulunduğunu, ihtiyaç halinde devletin emrinde olduğunu açıkladı. "Bugünkü kazancımızı, 10 aracımızdan elde edeceğimiz kazancı depremzedelere bağışlıyoruz. Gün birlik olma günüdür, Türkiye'mizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Türk halkı, deprem mağdurları için kenetlendi. Bölgeye sayısız yardım TIR'ı gönderildi. Küçük yavrular, kendileri gelen montları tek tek denedi. Bir nebze de olsa yüzleri gülümsedi.