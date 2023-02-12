Asrın felaketinin ardından tüm Türkiye kenetlendi! Bölgeye yardımlar devam etti





'DEVLETİMİN EMRİNDE...'

Milli beraberlik ruhuyla hareket eden milyonların örnek çabası herkesi duygulandırdı. İstanbul Esenyurt'ta sefer yapan 219 minibüs şoförü, bir günlük hasılatlarını topladı. Tam 268 bin lirayı deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'a bağışladı. Bayburt'ta da örnek bir kampanya vardı. Tüm ilde esnaf, günlük kazançları deprem bölgesindeki kardeşlerine gönderme kararı aldı. Lokanta sahibi Ozan Aydoğdu, günlük ciroları olan 20 bin lirayı afetzede kardeşlerine bağışladıklarını vurguladı. Taksici esnafı Mehmet Tercanlı da durağında 10 aracın bulunduğunu, ihtiyaç halinde devletin emrinde olduğunu açıkladı. "Bugünkü kazancımızı, 10 aracımızdan elde edeceğimiz kazancı depremzedelere bağışlıyoruz. Gün birlik olma günüdür, Türkiye'mizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.