AKUT görevlisi olarak kurtarma çalışmalarına katıldı, kuzeni ve ikiz bebeklerinin cansız bedenlerini çıkardı

AKUT Trabzon ekibi gönüllülerinden Umut İke, can kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş'ta kuzeni, eşi ve 1 yaşındaki ikizlerini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. AKUT'un 28 gönüllüsüyle birlikte hemen olay yerine hareket eden öğretmen Umut İke, bu sırada Kahramanmaraş'ta yaşayan teyzesinin kızı Pınar Palabıyık (44), eşi öğretmen Mehmet Palabıyık (44) ile 1 yaşındaki ikizleri Emine Neva ve Ali'nin de evlerinin enkazı altında kaldığı bilgisini aldı. Birçok kişiyi enkazdan kurtardı. Depremin üçüncü gününde başka ekiplerin görev yaptığı kuzeninin evinin enkazına giden İke, kuzeni ve ikiz bebeklerinin cenazelerini kendi elleriyle enkazdan çıkardı. Umut öğretmen, "Operasyon çağrısının gelmesinin ardından hızla Kahramanmaraş'a hareket ettik. Yolda kuzenim ve ailesinin de enkaz altında kaldığını öğrendim. Kendi ellerimle kuzenim Pınar ve ikiz bebeklerinin cenazelerini enkazdan çıkardım. Üzüntüm gerçekten çok büyük. Ancak enkazlardan hala bir ses gelmesi ve can kurtarmamız umuduyla görevimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.