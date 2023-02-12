4 ayağı yaralandı, dikiş atıldı! “Köpük” isimli köpek, o halde 5 kişinin yerini saptadı





PARMAK BEBEK

Sağlık Bakanlığı ve özel hastanelere bağlı 112 ambulanslarında paramediklerden Burak Özarslan, Antakya'da 107 saat sonra enkazda çıkarılan bebeği unutamadığını söyledi. Bebeğin parmağını emdiğini belirten Özarslan, "O anda tüm yorgunluğunuzu unutuyorsunuz" dedi.



MADALYA ALACAKLAR

İsviçreli arama kurtarma ekipleri, Hatay'daki enkazlarda dokuz kişiyi kurtardı. İsviçreli ekipler 20 yıldır yurtdışındaki arama kurtarma çalışmalarında ilk kez birilerini canlı olarak enkazdan kurtardı. İsviçre medyası da bu büyük başarıyı manşetlerine taşıdı. Arama-kurtarma ekibinin, madalya ile ödüllendirileceğine dikkat çekildi.



THY'DEN 1000 KONUT

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde bir yıl içinde bin konut yapacaklarını bildirdi. "Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun" dedi.



30 YIL SONRA KAPI AÇILDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından yardım yağıyor. Bu kapsamda Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı, depremzedelere yardım götürülmesi için 30 yıldan sonra ilk kez açıldı. Yetkililer, "30 yıl sonra bu kapının açılması önemli. Gönül isterdi ki bir afet sonrası olmasaydı" dedi.

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