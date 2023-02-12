4 ayağı yaralandı, dikiş atıldı! “Köpük” isimli köpek, o halde 5 kişinin yerini saptadı

Malatya'da Köpük adlı köpek, yaralı olmasına rağmen mucize işlere imza atıyor. Eğitmen Dersim Bulut, deprem olduktan sonra görevlendirildikleri ilk enkaz yerinin Hayat Sitesi olduğunu söyledi. Köpük'ün geldiği andan itibaren arama yaptığını anlatan Bulut, bu çalışmalar kapsamında 5 kişiye ulaştığını ve köpeğin verdiği tepki yerlerine yoğunlaştıklarını ifade etti. Enkazdan çıkarılan 5 kişinin canlı olarak kurtarılmasına Köpük'ün sayesinde olduğunu belirten Bulut, "Köpük'ün patileri enkazdaki camlardan kesildi. Enkaz alanında hazır bulunan veterinerimiz onu tedavi etti. Köpeğin çalışır olurunu aldıktan sonra hızlı bir şekilde Ergül Apartmanı'na intikal ettik. Veteriner hekim tedavisini yaptı, bandajladı. 5 kişiyi buldu. Köpük büyük fedakarlık gösteriyor. Yine aynı şevkle çalışıyor" dedi.
ŞEHİDE SON GÖREV
Depremde Hatay'da vefat eden Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı. Üsteğmen'in cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı. Törenine Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu ve şehidin akrabaları katıldı.
BİR AİLE YOK OLDU
Adana Çukurova'da Tutar Yapı Sitesi'nin 14 katlı bloğu yerle bir oldu. Afette Adnan Şimşek, eşi Nazmiye ve kızları Merve Dilara ve Cennet Sude Şimşek ile birlikte enkazın altında kalarak hayatını kaybetti. Enkazdan sağ çıkarılan Rabia ve Nisanur Şimşek'e ailesinin öldüğü haberi verilmedi.