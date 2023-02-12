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    4 ayağı yaralandı, dikiş atıldı! “Köpük” isimli köpek, o halde 5 kişinin yerini saptadı

    Malatya’da enkaz aramalarında 4 ayağı da yaralanan ve dikiş atılan “Köpük” isimli köpek, o halde 5 kişinin yerini saptadı. Hepsi de enkazdan sağ olarak kurtarıldı...

    Can dostum

    Malatya'da Köpük adlı köpek, yaralı olmasına rağmen mucize işlere imza atıyor. Eğitmen Dersim Bulut, deprem olduktan sonra görevlendirildikleri ilk enkaz yerinin Hayat Sitesi olduğunu söyledi. Köpük'ün geldiği andan itibaren arama yaptığını anlatan Bulut, bu çalışmalar kapsamında 5 kişiye ulaştığını ve köpeğin verdiği tepki yerlerine yoğunlaştıklarını ifade etti. Enkazdan çıkarılan 5 kişinin canlı olarak kurtarılmasına Köpük'ün sayesinde olduğunu belirten Bulut, "Köpük'ün patileri enkazdaki camlardan kesildi. Enkaz alanında hazır bulunan veterinerimiz onu tedavi etti. Köpeğin çalışır olurunu aldıktan sonra hızlı bir şekilde Ergül Apartmanı'na intikal ettik. Veteriner hekim tedavisini yaptı, bandajladı. 5 kişiyi buldu. Köpük büyük fedakarlık gösteriyor. Yine aynı şevkle çalışıyor" dedi.



    ŞEHİDE SON GÖREV
    Depremde Hatay'da vefat eden Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı. Üsteğmen'in cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı. Törenine Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu ve şehidin akrabaları katıldı.



    BİR AİLE YOK OLDU
    Adana Çukurova'da Tutar Yapı Sitesi'nin 14 katlı bloğu yerle bir oldu. Afette Adnan Şimşek, eşi Nazmiye ve kızları Merve Dilara ve Cennet Sude Şimşek ile birlikte enkazın altında kalarak hayatını kaybetti. Enkazdan sağ çıkarılan Rabia ve Nisanur Şimşek'e ailesinin öldüğü haberi verilmedi.



        7 GAZETECİ DEPREM KURBANI
        Asrın felaketinde, Adıyaman'da 7 gazeteci birden hayatını kaybetti. İşte o gazeteciler; TV programcısı ve Adıyaman Belediyesi Basın müdürü Ruhi Akan. Adıyaman İnternet Yayıncıları ve gazeteciler derneği yönetim kurulu üyesi jethaber.com.tr internet sitesi sahibi İskender Korkut. adıyamanhaber.com. tr internet sitesinin sahibi Muhammed Akan. Burak Alkuş, adiyamanses.com internet sitesinin sahibi. Kemal Öner adıyamantelgraf.com internet sitesinin sahibi. Yunus Emre Doğan; televizyon programcısı ve spor spikeri. Hidayet Özdemir Gazeteci-yazar...



        BEBEĞİ İLE ÖLDÜ
        Asrın felaketine görev yaptığı Hatay'da yakalanan Bartınlı 6 aylık hamile öğretmen Cansu Kavlak ve kendisi gibi öğretmen olan eşi Mustafa Kavlak yaşanan depremde hayatını kaybetti.



        FELAKETİN RESMİ
        K.Maraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremde, Hatay'ın Altıözü ilçesi Tepehan Mahallesi'ndeki zeytinlikte 300 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde, 40 metre derinliğinde vadi oluştu. Zeytin bahçesinin ortadan ikiye ayrıldığını söyleyen mahalle azası İrfan Aksu, "Çöken alan 100 dönümden fazla. Böyle bir deprem yaşanmadı, sarsıntılar oldu ama böylesini görmedik" dedi.



            GARDAŞ GELDİ
            Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a geldi. Bakan Bayramov, " Biz tek milletiz. Acınız açımız. Burada gördüğüm manzara yüreğimi parçaladı. Birlikte olursak acılarımızı daha kısa sürede azaltabiliriz" dedi.



            EMİRDEN 14 MILYON DOLAR
            Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu.
            Hollandada Türkiye İçin El Ele kampanyasında bağış miktarı 5 saatte 2 milyon euroyu aştı
            Türkıye'de "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından birçok ABD merkezli STK, nakdi ve ayni yardım çağrılarını ilk günden bu yana sürdürüyor.
            Cezayir, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunulacağını duyurdu.
            İtalya Dışişleri Bakanlığı, Türk Kızılay'ın faaliyetlerini desteklemek için mali yardım yaptığını duyurdu.
            Depremlerden etkilenen bölgelere ihtiyaç malzemesi toplanması için başlatılan kampanyalar Madrid'de depoları doldurdu.



            YILLAR SONRA İLK
            Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 depremin ardından dünya seferber oldu. 96 ülkeden kurtarma ekipleri Türkiye'ye gelerek kurtarma çalışmalarına katıldı. Gün içerisinde paylaşılan videolarda ise İspanyol, Çin, İngiltere ve İsviçreli uzmanların enkazdan çıkardığı depremzedeler gündem oldu. İsviçre, depremin ardından Türkiye'ye tecrübeli 80 uzman gönderdi.



                ADINI ASKER VERDİ
                "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra Osmaniye'de dünyaya gelen "Umut" ve "Sema Nur" bebekler, ailelerine moral verdi. Anne Pınar Dalkıran, erkek olan bebeğinin ismini Geçici Barınma Merkezi'nde görevli bir askerin verdiğini söyledi.



                PARMAK BEBEK
                Sağlık Bakanlığı ve özel hastanelere bağlı 112 ambulanslarında paramediklerden Burak Özarslan, Antakya'da 107 saat sonra enkazda çıkarılan bebeği unutamadığını söyledi. Bebeğin parmağını emdiğini belirten Özarslan, "O anda tüm yorgunluğunuzu unutuyorsunuz" dedi.

                MADALYA ALACAKLAR
                İsviçreli arama kurtarma ekipleri, Hatay'daki enkazlarda dokuz kişiyi kurtardı. İsviçreli ekipler 20 yıldır yurtdışındaki arama kurtarma çalışmalarında ilk kez birilerini canlı olarak enkazdan kurtardı. İsviçre medyası da bu büyük başarıyı manşetlerine taşıdı. Arama-kurtarma ekibinin, madalya ile ödüllendirileceğine dikkat çekildi.

                THY'DEN 1000 KONUT
                Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde bir yıl içinde bin konut yapacaklarını bildirdi. "Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun" dedi.

                30 YIL SONRA KAPI AÇILDI
                Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından yardım yağıyor. Bu kapsamda Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı, depremzedelere yardım götürülmesi için 30 yıldan sonra ilk kez açıldı. Yetkililer, "30 yıl sonra bu kapının açılması önemli. Gönül isterdi ki bir afet sonrası olmasaydı" dedi.

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                Haberler Yaşam 4 ayağı yaralandı, dikiş atıldı! “Köpük” isimli köpek, o halde 5 kişinin yerini saptadı
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