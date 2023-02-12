Antakya'dan umut dolu haber! 142 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerle yüzyılın felaketini yaşadı. Afet sonrası devlet ve millet el ele verip yaralarını sararken mucize haberleri de peşi sıra geliyor. Depremde en çok yıkım yaşayan illerden biri olan Hatay'da 32 yaşındaki Meltem öğretmen 142 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri genç öğretmenin ilk isteğinin çay olduğunu anlattı.
12.02.2023 04:35 - Son Güncelleme: 12.02.2023 04:45
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142'inci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı.
Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor.