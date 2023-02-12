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Haberler Yaşam Antakya'dan umut dolu haber! 142 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu

Antakya'dan umut dolu haber! 142 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerle yüzyılın felaketini yaşadı. Afet sonrası devlet ve millet el ele verip yaralarını sararken mucize haberleri de peşi sıra geliyor. Depremde en çok yıkım yaşayan illerden biri olan Hatay'da 32 yaşındaki Meltem öğretmen 142 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri genç öğretmenin ilk isteğinin çay olduğunu anlattı.

takvim.com.tr
AJANSLAR
12.02.2023 04:35 - Son Güncelleme: 12.02.2023 04:45
Antakya’dan umut dolu haber! 142 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142'inci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antakya’dan umut dolu haber! 142 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu

Genç öğretmenin kendisini kurtaran ekiplerden ilk isteği çay oldu.

Antakya’dan umut dolu haber! 142 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor.

Antakya’dan umut dolu haber! 142 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu

Arama kurtarma çalışmalarının 6'ıncı gününün son saatlerine girilirken, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden bir sevindirici haber daha geldi.

Antakya’dan umut dolu haber! 142 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu

Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi numara 128 adresinde bulunan 8 katlı Alya Uçar Apartmanının enkazında yürütülen çalışmalarda, 32 yaşındaki Meltem öğretmen sağ olarak kurtarıldı.

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