Deprem şehitlerine Çanakkale'de son veda! Oğlunun ve torunlarının tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan Mercan (31) ve ikiz bebekleri Mehmet Ali (3) ile Duru (3) cenazeleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen askeri törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Astsubay Mercan'ın annesi Nazile Mercan'ın, torunlarının ve gelininin tabutlarına sarılarak "Ninen geldi, kalkın yavrularım", oğlunun tabutu başında ise "Oğlum, kalk sarıl annene oğlum" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 il etkilendi, binlerce bina yıkıldı. Yaşanan depremin acısı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine düştü. Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli, Çanakkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan ile eşi Nilhan Mercan ve ikiz çocukları, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Enkazda yapılan çalışmalarda, ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı.