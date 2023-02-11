Deprem şehitlerine Çanakkale'de son veda! Oğlunun ve torunlarının tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan annesi Nazile Mercan oğlu için, "Üniversiteyi bitirdi. Sınavlara girdi. Subay olacağım dedi. Oğlum teröristler çok sen subay olursan ben dayanamam dedim. Anne şerefli meslek dedi. Ölürsem de şerefimle ölürüm, ben subay olacağım dedi. Nasipmiş oldu. Ama çok çabuk öldü. Çocuklarıma doyamadım, evladıma doyamadım" dedi.