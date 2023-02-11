130 saat sonra kurtarıldı ambulanstaki sözleri herkesi ağlattı: Somalı madencileri hatırladık

Türkiye'yi sarsan büyük depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 130 saat sonra 3 çocuğu ve eşiyle enkazdan sağ olarak çıkartılan Hasan Basri Aslan'ın 112 ambulansında kendisine oksijen verip müdahale eden sağlık görevlilerine, "Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatsız ediyorum" sözleri herkesi ağlattı. Arama kurtarma ekipleri ve sağlıkçılar Aslan'ın iyi olması için dua etti.
Sağlık ekiplerinin zamanla yarışı anbean kameraya yansırken, Hasan Basri Aslan'ın eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasan Basri Aslan'ın bu sözleri, Soma maden kazasında ambulansa binen madenci Murat Yalçın'ın, "Çizmelerimi çıkarayım sedye kirlenmesin" sözlerini akıllara getirdi. Eskişehir'den gönüllü olarak deprem bölgesine gelen Acil Tıp Teknisyeni Feride Gökçe Doğan, Saliha Tuğçe Kağnıcıoğlu ve ATT Mehmet Davarcıoğlu, Nurdağı'nda bir apartman boşluğuna eşi ve çocuklarıyla düşen Hasan Basri Aslan'ın kurtarılması operasyonuna katıldı. Hasan Basri Aslan, eşi ve 3 çocuğu 130. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bütün arama kurtarma ekipleri ve sağlıkçılar Aslan'ın iyi olması için dua etti.
Enkazdan çıkarılan Hasan Basri Aslan'ın oksijen verilmek istenirken sağlık görevlilerine, "Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatsız ediyorum" sözleri 112 ekibine duygusal anlar yaşattı. Sağlık görevlilerinin akıllarına Soma'daki madenci gelirken, canla başla çalışan görevliler, "Hiç önemli değil. Senin sağlığın önemli" karşılığını verdi. Hasan Basri Aslan, zamanla yarışan 112 sağlık görevlileri tarafından en yakındaki 112 helikopterine oradan da Gaziantep'teki hastaneye sevk edildi.