130 saat sonra kurtarıldı ambulanstaki sözleri herkesi ağlattı: Somalı madencileri hatırladık





O anları ve duygularını anlatan sağlık personeli Feride Gökçe Doğan, "Eskişehir'den göreve geldim. Gönüllü olarak direkt yola çıktık. Depremin 130. saatinde vakanın enkazdan canlı çıktığına dair telsizden anons geçtiler. Derhal bölgeye intikal ettik. Olay yerinden 5 kişi çıkarıldı 130. saatte. 3 çocuk ve anne baba olmak üzere. Ambulansa aldığımız kişi ailenin babasıydı. Apartman boşluğuna düşmüşler. Burunları dahi kanamamıştı. Hastayı alır almaz helikopter ambulansa naklini sağladık. Tekrar merkezden Nurdağı Sahra Hastanesi'ne dönüş yaptık. Hasan Basri Aslan'ın 'Ama ben kokuyorum, sizi rahatsız ediyorum' sözleri bize Somalı madencileri hatırlattı. Çok duygulandık. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah kaybettiğimiz depremzedelerimize rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı dilerim. Kurtarılan her can bizi ve tüm Türkiye'yi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.