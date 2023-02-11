Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.02.2023 18:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2023 18:35
    ABONE OL

    Depremzede çocuklara oyuncak itfaiyesini yolladı! Yazdığı not yürekleri parçaladı

    Türkiye Kahramanmaraş merkez üslü yaşanan çifte depremin ardından tek yürek oldu. Yaraların sarılması için seferber olunurken, deprem bölgesine oyuncak itfaiyesini yollayan Ömer Faruk Toykar isimli çocuğun kaleme aldığı not duygu dolu anlar yaşattı.

    Oyuncak itfaiyesini yolladı! Notu yürekleri parçaladı

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem için tüm ülke tek yürek oldu. Sakarya'da toplanan yardım kolilerinin içerisinden çıkan ve miniklerin kaleme aldığı notlar ise duygulandırdı.

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 10 il için Türkiye tek yürek oldu. Bölgede kurtarma çalışmaları cansiperane şekilde devam ederken bir yandan da yardım seferberliği sürüyor. Asrın felaketine destek için yardım toplama merkezinde gönüllü olarak çalışan vatandaşlar, getirilen malzemeleri gözyaşlarıyla paketliyor. Ülke genelinde deprem bölgesine yadım seferberliği sürüyor. Bu çerçevede Sakarya'da da birçok farklı bölgede yardımlar toplanıyor. Serdivan Spor Salonunda toplanan yardım kolileri içerisinden çıkan ve miniklerin kaleme aldığı notlar ise duygusal anlar yaşanmasına sebep oluyor.



    OYUNCAK İTFAİYESİNİ YOLLADI, ÜZERİNE YAZDIĞI NOT DUYGULANDIRDI
    Miniklerin kaleme aldığı notlar arasında, "Ben Ömer Faruk Toykar, bayram harçlıklarımla aldığım itfaiyemi size yolluyorum. Çok isterdim itfaiyeci olup sizi o betonların altından kurtarmayı. Size çok dua ediyoruz ben ve kardeşlerim", "Bu notu okuyan canım kardeşim üzüntünü kalbimde hissediyorum. Ama hepsi geçecek. Ben inanıyorum, sen de inanmalısın. Bana daha önce iyi gelen kitaplarımı seninle paylaşmak istiyorum. Umarım sana da iyi gelir" ifadeleri yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    KYK yurtları depremzedelere açılıyor
    Haberler Yaşam Depremzede çocuklara oyuncak itfaiyesini yolladı! Yazdığı not yürekleri parçaladı
        SON DAKİKA