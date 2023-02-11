DASK devrede

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasarın boyutu artarken, yaraların sarılması için dört koldan seferberlik ilan edildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) olağanüstü yönetim merkezi 30 bine yakın ihbar aldı, 10 ilde mobil ofisler kuruldu, deprem tırları konuşlandırıldı.
Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, "Deprem tırımız Kahramanmaraş'ta hizmete başlamış olup, diğer mobil ofislerimiz ise 13 Şubat'ta faaliyete geçecek" dedi.
117 MİLYAR TL'LİK KAPASİTE
Biriken deprem fonlarının 23 milyar lira seviyesinde olduğunu vurgulayan Eren, "Toplamda 117 milyar lira ödeme kapasitemiz ile bu ve benzeri birçok depremde sigortalarımızın hasarlarını tazmin edecek finansal güce sahibiz. Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik ve hasar ödemelerimizi hızla sürdürüyoruz" diye konuştu.
HASAR İHBARI NASIL YAPILIYOR?
Zorunlu deprem sigortası poliçe sahipleri Alo DASK 125 çağrı merkezini arayarak, www.dask.gov.tr web sitesini ziyaret ederek, e-Devlet hesabına girerek ihbar işlemini yapabilir. İhbar sırasında poliçe veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarası bilgileri hasar dosyasının açılması için yeterli bulunuyor.
Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, "Deprem tırımız Kahramanmaraş'ta hizmete başlamış olup, diğer mobil ofislerimiz ise 13 Şubat'ta faaliyete geçecek" dedi.
117 MİLYAR TL'LİK KAPASİTE
Biriken deprem fonlarının 23 milyar lira seviyesinde olduğunu vurgulayan Eren, "Toplamda 117 milyar lira ödeme kapasitemiz ile bu ve benzeri birçok depremde sigortalarımızın hasarlarını tazmin edecek finansal güce sahibiz. Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik ve hasar ödemelerimizi hızla sürdürüyoruz" diye konuştu.
HASAR İHBARI NASIL YAPILIYOR?
Zorunlu deprem sigortası poliçe sahipleri Alo DASK 125 çağrı merkezini arayarak, www.dask.gov.tr web sitesini ziyaret ederek, e-Devlet hesabına girerek ihbar işlemini yapabilir. İhbar sırasında poliçe veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarası bilgileri hasar dosyasının açılması için yeterli bulunuyor.