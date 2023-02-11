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    Camı bile kırılmadı

    İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş’taki binası çevresindeki yapıların yıkılmasına karşın ayakta kaldı. Tek bir çatlak bile oluşmadı.

    Camı bile kırılmadı
    6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle daha da büyüdü. Art arda gelen iki büyük sarsıntı şehirde büyük bir yıkıma neden oldu.

    İnşaat Mühendisleri Odası'nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği Binası'nın çevresindeki tüm binaların yıkılmasına rağmen dimdik ayakta kalması dikkatlerden kaçmadı.



    Yıkılan onlarca binanın arasında sapasağlam duran yapının duvarlarında en ufak bir çatlağın bulunmadığı, tek bir camının kırılmadığı görüldü.



    KARADAĞ YOLUNDA YAKALANDI
    HATAY'DA yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İhbar üzerine harekete geçen polisin yakaladığı Coşkun'un, Karadağ'a gitmeye çalıştığı öğrenildi.
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