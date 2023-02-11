Asrın felaketinde Türkiye’nin yüzleri! 100 saat sonra peş peşe gelen mucize kurtuluşlar...

Yüzyılın felaketi dünyayı şoka uğrattı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile hem bilim hem de insanlık tarihindeki ezberleri yıktı. Asrın felaketi olarak adlandırılan facia; Kahramanmaraş dışında 9 ili daha yıktı. Depremden etkilenen insan sayısı 13.5 milyona ulaştı. Bu rakam, 28 ülkenin nüfusundan daha fazlaydı. Ve rakamlarla açıklanamayan felaket, Türkiye'yi derinden sarstı. 20 bin 213 kişi hayatını kaybederken 80 bin 52 kişi yaralandı. Türkiye devletiyle milletiyle felaket bölgesine koşup arama kurtarma çalışmaları başlattı. Enkazlardan çıkan her ses umudumuzu arttırdı. Yüz saat sonra yaşanan mucizeler 85 milyonun içini ısıttı. Bu arada 10 ilde AFAD, Kızılay ve UMKE 24 saat hiç durmadan zamana karşı yarış başlattı.
BÖLGEDE AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 30 bin 306 arama kurtarma personeli görev aldı. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli ise 6 bin 810 olarak kayıtlara yansıdı. AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 121 bin 128'e ulaştı. Bölgeye başta vinç başta olmak üzere 12 bin 241 araç yollandı. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 150 hava aracıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için 1310 sorti yapıldı.
Asrın felaketinin en büyük mucizelerinden biri Hatay'dan objektiflere yansıdı. 65 yaşındaki Ayşe Ersoy tam 110 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.
Hatay'da inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş, 101 saat sonra molozların arasından çıktı.
Ekipler, Hatay'daki bir enkazda termal kamera ve dinleme cihazları kullandı. 36 yaşındaki Gülendam Avcıoğlu'na ulaştı. 101 saat sonra genç kadını kurtardı.
Gaziantep'te Adnan Muhammet Korkut (17), 94 saat sonra kurtarıldı. Nasıl hayatta kaldığını anlattı: Kendi idrarımı içtim. Annemin çiçeklerini yedim.
ADIYAMAN'DA 38 yaşındaki Meltem Ünsal, depremin 114. saatinde enkazdan kurtarıldı.
ÇOK MESUT OLDUK
Kahramanmaraş'ta 116 saat sonra Rıdvan Çakıroğlu (8) enkazdan çıkartıldı.
Adıyaman'da 113. saatte enkaz altından çıkarılan Mesut, herkesi sevince boğdu.
Yüzyılın afetinde 5. gün geride kaldı. Ancak umut hep vardı! Hatay İskenderun'daki Arzu Apartmanı'nda iki aile 102 saatin ardından enkazdan çıkartıldı. Bu mucize herkesi ağlattı...
Kurtarma ekipleri, Hatay'da bakmadık enkaz aramadık yıkıntı bırakmadı. 27 yaşındaki Rabia Ofkeli de 110 saat sonra kurtarıldı.
BİN 999 ARTÇI YAŞANDI
PEŞ PEŞE iki depremin yaşandığı bölge beşik gibi sallanmaya devam etti! AFAD ve Kandilli verilerine göre 10 ilde bin 999 artçı meydana geldi.
KAOSA GEÇİT VERİLMİYOR
TÜM Türkiye, depremin yaralarını sarmak için harekete geçti. Ancak bazı provakatörler, bu zor günleri bile fırsat bildi! Halkı korku ve paniğe sevk edecek paylaşımda bulunan hesaplar, Emniyet tarafından tespit edildi. Gözaltına alınan 37 kişiden 10'unun tutuklanmasına karar verildi.
İHMALE SORUŞTURMA
ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan 12 binayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturmayı yürütmesi için 3 savcı atadı. Ayrıca savcıların yanında 3'er profesör ve laboratuvar uzmanı bulunuyor.
97 BİN 973 AİLE YAŞAM ÇADIRI
DEPREMDEN yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye yollandı. 97 bin 973 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.
YARALILAR İSTANBUL'DA
YARALILAR, büyükşehirlerdeki hastanelere sevk edildi. Dün, Adana'dan hareket eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçak saat 53 kişiyi İstanbul'a getirdi. Ankara'dan deprem bölgesine şimdiye kadar karşılıklı 18 sefer yapan Cumhurbaşkanlığı uçakları, giderken de arama-kurtarma ve sağlık personelini taşıyor.
TCG BAYRAKTAR GÖREVDE
TARİHİ afetin ardından devlet, tüm imkanlarını seferber etti. Savaş gemisi TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar da İskenderun Limanı'nda bin 120 yataklı yüzen hastaneye çevrildi. İki geminin de toplam 66 sağlık personeli ile bünyelerinde bulunan ameliyathane, 20 yataklı hasta gözlem odaları sayesinde bölgede hizmet vereceği belirtildi.
BÖLGEDE AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 30 bin 306 arama kurtarma personeli görev aldı. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli ise 6 bin 810 olarak kayıtlara yansıdı. AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 121 bin 128'e ulaştı. Bölgeye başta vinç başta olmak üzere 12 bin 241 araç yollandı. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 150 hava aracıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için 1310 sorti yapıldı.
Asrın felaketinin en büyük mucizelerinden biri Hatay'dan objektiflere yansıdı. 65 yaşındaki Ayşe Ersoy tam 110 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.
Hatay'da inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş, 101 saat sonra molozların arasından çıktı.
Ekipler, Hatay'daki bir enkazda termal kamera ve dinleme cihazları kullandı. 36 yaşındaki Gülendam Avcıoğlu'na ulaştı. 101 saat sonra genç kadını kurtardı.
Gaziantep'te Adnan Muhammet Korkut (17), 94 saat sonra kurtarıldı. Nasıl hayatta kaldığını anlattı: Kendi idrarımı içtim. Annemin çiçeklerini yedim.
ADIYAMAN'DA 38 yaşındaki Meltem Ünsal, depremin 114. saatinde enkazdan kurtarıldı.
ÇOK MESUT OLDUK
Kahramanmaraş'ta 116 saat sonra Rıdvan Çakıroğlu (8) enkazdan çıkartıldı.
Adıyaman'da 113. saatte enkaz altından çıkarılan Mesut, herkesi sevince boğdu.
Yüzyılın afetinde 5. gün geride kaldı. Ancak umut hep vardı! Hatay İskenderun'daki Arzu Apartmanı'nda iki aile 102 saatin ardından enkazdan çıkartıldı. Bu mucize herkesi ağlattı...
Kurtarma ekipleri, Hatay'da bakmadık enkaz aramadık yıkıntı bırakmadı. 27 yaşındaki Rabia Ofkeli de 110 saat sonra kurtarıldı.
BİN 999 ARTÇI YAŞANDI
PEŞ PEŞE iki depremin yaşandığı bölge beşik gibi sallanmaya devam etti! AFAD ve Kandilli verilerine göre 10 ilde bin 999 artçı meydana geldi.
KAOSA GEÇİT VERİLMİYOR
TÜM Türkiye, depremin yaralarını sarmak için harekete geçti. Ancak bazı provakatörler, bu zor günleri bile fırsat bildi! Halkı korku ve paniğe sevk edecek paylaşımda bulunan hesaplar, Emniyet tarafından tespit edildi. Gözaltına alınan 37 kişiden 10'unun tutuklanmasına karar verildi.
İHMALE SORUŞTURMA
ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan 12 binayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturmayı yürütmesi için 3 savcı atadı. Ayrıca savcıların yanında 3'er profesör ve laboratuvar uzmanı bulunuyor.
97 BİN 973 AİLE YAŞAM ÇADIRI
DEPREMDEN yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye yollandı. 97 bin 973 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.
YARALILAR İSTANBUL'DA
YARALILAR, büyükşehirlerdeki hastanelere sevk edildi. Dün, Adana'dan hareket eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçak saat 53 kişiyi İstanbul'a getirdi. Ankara'dan deprem bölgesine şimdiye kadar karşılıklı 18 sefer yapan Cumhurbaşkanlığı uçakları, giderken de arama-kurtarma ve sağlık personelini taşıyor.
TCG BAYRAKTAR GÖREVDE
TARİHİ afetin ardından devlet, tüm imkanlarını seferber etti. Savaş gemisi TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar da İskenderun Limanı'nda bin 120 yataklı yüzen hastaneye çevrildi. İki geminin de toplam 66 sağlık personeli ile bünyelerinde bulunan ameliyathane, 20 yataklı hasta gözlem odaları sayesinde bölgede hizmet vereceği belirtildi.