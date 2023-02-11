Arzu Apartmanı’nda iki aile 102 saatin ardından enkazdan çıkartıldı

Depremin ardından umutlar hiç tükenmedi. Ekipler, Hatay İskenderun'daki Arzu Apartmanı'nın enkazına son kez 'sesimi duyan var mı?' diye seslendi. İşte o haykırışa tepki geldi! Molozların arasında 9 kişinin yaşadığı belirlendi.
Arama kurtarma ekipleri, harekete geçti. Önce Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra beton blokların arasından çıkartılabildi.
Ardından sıra Oktay Ailesi'nin karşı komşusu Raziye Hacı Murat Kılınç çiftine geldi. Afetin 107 saatinde o çift de enkazdan çıkartılarak hastaneye gönderildi.
Arama kurtarma ekipleri, harekete geçti. Önce Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra beton blokların arasından çıkartılabildi.
Ardından sıra Oktay Ailesi'nin karşı komşusu Raziye Hacı Murat Kılınç çiftine geldi. Afetin 107 saatinde o çift de enkazdan çıkartılarak hastaneye gönderildi.